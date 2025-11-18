Denuncia menor presunta sedación y abuso durante convivencia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado inició una investigación tras recibir la denuncia de la familia de una estudiante de 16 años del CBTIS 34, quien señaló a dos compañeros y a otra alumna por su posible participación en una violación ocurrido durante una convivencia entre menores, en Piedras Negras.

De acuerdo con la denuncia, la joven convivía con otra alumna de su misma edad y con dos estudiantes de 17 años, todos pertenecientes al mismo plantel. Durante ese encuentro, la afectada habría perdido el conocimiento después de ingerir una bebida, y posteriormente relató que pudo haber sido víctima de una violación. Este punto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

La familia acudió a la Fiscalía después de que la menor regresó a su domicilio y comunicó lo sucedido. A partir de ese momento, la Agencia Especializada en Adolescentes abrió la carpeta correspondiente y comenzó las diligencias iniciales.

Entre los señalados se encuentra un joven identificado como Diego “N”, de 17 años, quien fue detenido como probable implicado. Los agentes también buscan a un segundo estudiante de la misma edad y a la alumna que se encontraba en el lugar, debido a que podría aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.

La dependencia confirmó que la investigación está en curso y que se están recabando testimonios, análisis y los elementos necesarios para determinar la responsabilidad de los menores involucrados.

El caso volvió a colocar al CBTIS 34 en el centro de atención pública, ya que el plantel ha enfrentado anteriormente situaciones relacionadas con indisciplina y conflictos entre estudiantes. Aunque cuenta con controles de acceso y supervisión escolar, autoridades educativas y padres de familia han señalado preocupación por incidentes que ocurren fuera del horario de clases.

Por el momento, la Fiscalía no ha informado sobre avances adicionales, pero indicó que la carpeta seguirá su proceso conforme a los protocolos aplicables en casos que involucran a menores de edad.

(Con información de medios locales)