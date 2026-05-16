Piedras Negras: denuncian nuevo proceso contra Lorenzo Menera en conflicto por SIMAS

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    Piedras Negras: denuncian nuevo proceso contra Lorenzo Menera en conflicto por SIMAS
    El caso entre la administración municipal y el funcionario suspendido ha derivado en disputas legales y administrativas relacionadas con la operación del organismo operador del agua. REDES SOCIALES

El funcionario suspendido acusó al Gobierno Municipal de prolongar expedientes administrativos y no respetar los plazos legales de respuesta

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El conflicto por el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras sumó un nuevo episodio luego de que Lorenzo Menera denunciara la apertura de otro procedimiento administrativo en su contra tras comparecer ante la Contraloría Municipal.

De acuerdo con el funcionario suspendido, la audiencia celebrada el jueves correspondía al expediente iniciado el pasado 6 de mayo, relacionado con las disputas administrativas y legales que mantiene con el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez.

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Sin embargo, aseguró que al término de la diligencia recibió una nueva notificación vinculada a otro procedimiento, situación que interpretó como una continuidad de acciones en su contra.

“Así van a estar abusando del poder para reprimir y difamar a quien no está de acuerdo con ellos en la forma de gobernar”, expresó.

Menera sostuvo además que las autoridades municipales no están respetando los tiempos legales establecidos dentro de los procesos administrativos.

Según la información, comentó que conforme a la ley, cuenta con cinco días hábiles para responder a las observaciones formuladas en cada expediente; no obstante, afirmó que las nuevas notificaciones están siendo emitidas antes de que concluyan esos plazos.

SIGUE DISPUTA POR CONTROL DE SIMAS

El conflicto entre Lorenzo Menera y la administración municipal se ha mantenido durante los últimos meses en medio de disputas por el control financiero, administrativo y operativo del organismo operador del agua.

La confrontación ha derivado en procedimientos legales, suspensión de funciones, cambios en la integración del consejo del sistema y desacuerdos públicos entre ambas partes sobre la conducción de SIMAS Piedras Negras.

En semanas recientes, el caso también escaló con señalamientos sobre el manejo interno del organismo y acciones relacionadas con la toma de control de instalaciones y operaciones del sistema.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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