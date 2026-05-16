Alertan por alimentos en mal estado ante intenso calor en Coahuila

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria 01, Ernesto Morales Iglesias, explicó que es fundamental verificar que las cámaras de refrigeración operen con la temperatura adecuada, ya sea para conservar los alimentos frescos o congelados, según corresponda.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las altas temperaturas de la temporada, autoridades de Salud de Piedras Negras exhortaron a la población a prestar especial atención a los productos que adquieren, en particular aquellos que necesitan mantenerse refrigerados o congelados.

Morales Iglesias advirtió que estos productos son los más susceptibles a descomponerse, ya sea por fallas en el suministro eléctrico o por deficiencias en el funcionamiento de las cámaras de refrigeración. “Es ahí donde comienzan los problemas y donde podría venderse un producto que no es apto para el consumo”, señaló.

El funcionario recordó que se imparten capacitaciones permanentes a los manejadores de alimentos de la ciudad, quienes tramitan la tarjeta de control sanitario. Durante estas sesiones se enfatiza que nunca debe descongelarse un producto a temperatura ambiente, ya que los microorganismos presentes en los alimentos se multiplican rápidamente al quedar expuestos.

Finalmente, subrayó que existen productos especialmente delicados, como el pollo y el pescado, que deben descongelarse de manera segura: pasándolos del congelador al refrigerador, utilizando el microondas o colocándolos bajo un chorro de agua fría en circulación.