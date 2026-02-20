Piedras Negras: detienen a dos tamaulipecos por transportar droga ocultas en batería de auto

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 20 febrero 2026
    Piedras Negras: detienen a dos tamaulipecos por transportar droga ocultas en batería de auto
    Autoridades aseguraron aproximadamente un kilogramo de cocaína y cuatro kilogramos de heroína en distintos colores. REDES SOCIALES

El aseguramiento fue posible gracias al uso del binomio canino K9, que permitió localizar la droga oculta

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La tarde del miércoles, la Policía Civil Región Norte I detuvo a dos personas originarias de Tamaulipas por presunta transportación de narcóticos, durante un operativo de revisión en la Carretera Federal 2, en Piedras Negras.

Los detenidos viajaban en una camioneta tipo pick up color blanco, marca Chevrolet, con placas de circulación de Tamaulipas. La unidad fue interceptada por autoridades estatales como parte de las acciones de vigilancia en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende

Durante la inspección, el binomio canino K9 de la Policía del Estado detectó indicios de sustancias ilícitas en el vehículo. Una revisión más minuciosa permitió localizar una batería de automóvil que contenía diversos paquetes con droga.

En total, los elementos aseguraron aproximadamente un kilogramo de polvo blanco con características similares a la cocaína, tres kilogramos de heroína en polvo color beige y un kilogramo adicional de heroína color café.

Tras el hallazgo, ambos individuos fueron detenidos en el lugar y trasladados a las instalaciones correspondientes para ser puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal. Esta autoridad continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los implicados.

La Policía Civil destacó la participación del binomio canino en la localización de los narcóticos, resaltando la importancia de este tipo de operativos preventivos en las principales vías de comunicación de la región norte de Coahuila.

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia y combate al narcotráfico se mantendrán de manera permanente, con el objetivo de interceptar traslados de drogas y garantizar la seguridad en carreteras federales y estatales.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado