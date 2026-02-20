Piedras Negras: detienen a dos tamaulipecos por transportar droga ocultas en batería de auto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La tarde del miércoles, la Policía Civil Región Norte I detuvo a dos personas originarias de Tamaulipas por presunta transportación de narcóticos, durante un operativo de revisión en la Carretera Federal 2, en Piedras Negras.

Los detenidos viajaban en una camioneta tipo pick up color blanco, marca Chevrolet, con placas de circulación de Tamaulipas. La unidad fue interceptada por autoridades estatales como parte de las acciones de vigilancia en la zona.

Durante la inspección, el binomio canino K9 de la Policía del Estado detectó indicios de sustancias ilícitas en el vehículo. Una revisión más minuciosa permitió localizar una batería de automóvil que contenía diversos paquetes con droga.

En total, los elementos aseguraron aproximadamente un kilogramo de polvo blanco con características similares a la cocaína, tres kilogramos de heroína en polvo color beige y un kilogramo adicional de heroína color café.

Tras el hallazgo, ambos individuos fueron detenidos en el lugar y trasladados a las instalaciones correspondientes para ser puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal. Esta autoridad continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los implicados.

La Policía Civil destacó la participación del binomio canino en la localización de los narcóticos, resaltando la importancia de este tipo de operativos preventivos en las principales vías de comunicación de la región norte de Coahuila.

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia y combate al narcotráfico se mantendrán de manera permanente, con el objetivo de interceptar traslados de drogas y garantizar la seguridad en carreteras federales y estatales.

(Con información de medios locales)