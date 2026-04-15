Piedras Negras: empleada entra en crisis tras despido y atenta contra su vida

Los hechos ocurrieron dentro de una tienda Soriana Hiper, donde empleados solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 al percatarse de la situación. De acuerdo con los primeros informes, una trabajadora identificada como Cynthia ¨N¨, de 35 años, presentó una crisis emocional luego de ser notificada de su despido.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró la tarde de este martes en un centro comercial ubicado sobre la avenida Industrial, en Piedras Negras , tras el reporte de una mujer lesionada al interior del establecimiento.

Según versiones recabadas en el lugar, tras recibir la noticia, la mujer reaccionó de manera alterada y comenzó a golpearse, impactando su cabeza contra un muro, lo que le provocó lesiones visibles en el rostro. La situación generó alarma entre clientes y personal del establecimiento, quienes de inmediato pidieron la intervención de las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para controlar la situación, ya que la mujer se encontraba fuera de control. Durante la atención, la propia afectada manifestó que padece trastorno bipolar y que la noticia del despido detonó una crisis depresiva.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios en el lugar; sin embargo, mientras era atendida, la mujer ingirió varias pastillas de Lorazepam, medicamento que llevaba consigo para tratar su ansiedad, lo que agravó su estado de salud.

Ante esta situación, los socorristas procedieron a trasladarla de emergencia al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para su valoración y seguimiento.

El incidente provocó la intervención de las autoridades dentro del centro comercial, sin que se reportaran más personas lesionadas. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su estado de salud.

(Con información de medios locales)