Piedras Negras: especialista aclara diferencias entre parálisis, espasmos y eventos cerebrovasculares

Piedras Negras
/ 30 enero 2026
    Las parálisis periféricas suelen derivar de procesos virales y requieren seguimiento médico. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Jesús González, director del Centro de Rehabilitación Integral, explica que muchas molestias musculares atribuidas al clima corresponden a contracturas y no implican daño nervioso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– ANTE el incremento de consultas por molestias neuromusculares, el director del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Piedras Negras, Jesús González, precisó que no todas las afecciones que la población atribuye al clima corresponden a una parálisis.

El especialista explicó que es común que algunos pacientes refieran haber sufrido “una parálisis por el clima”, especialmente tras pasar de un ambiente cálido a uno frío. Sin embargo, en muchos casos se trata de espasmos o contracturas musculares, padecimientos distintos y de menor gravedad.

Detalló que estas contracturas pueden provocar dolor, rigidez y limitación del movimiento, pero no implican daño directo al sistema nervioso. Por ello, su tratamiento y evolución suelen ser favorables cuando se brinda atención adecuada.

$!No todas las afecciones que la población atribuye al clima corresponden a una parálisis, aclara especialista.
En contraste, González señaló que existen las parálisis periféricas, en las cuales sí se ve comprometido un nervio. Generalmente están asociadas a procesos virales que ocasionan inflamación y derivan en este tipo de cuadros. Aunque generan preocupación, en la mayoría de los casos tienen buen pronóstico y permiten una recuperación satisfactoria con seguimiento médico y rehabilitación oportuna.

No obstante, subrayó la importancia de establecer un diagnóstico clínico preciso, ya que algunos síntomas pueden confundirse con afecciones más graves, como los eventos cerebrovasculares, que representan patologías de mayor complejidad.

Finalmente, enfatizó que ante la sospecha de un evento cerebrovascular es indispensable referir al paciente de inmediato a valoración neurológica, pues una atención temprana puede marcar la diferencia en su evolución y recuperación.

Temas


Especialistas
Salud

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

