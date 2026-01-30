Piedras Negras: especialista aclara diferencias entre parálisis, espasmos y eventos cerebrovasculares

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– ANTE el incremento de consultas por molestias neuromusculares, el director del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Piedras Negras, Jesús González, precisó que no todas las afecciones que la población atribuye al clima corresponden a una parálisis.

El especialista explicó que es común que algunos pacientes refieran haber sufrido “una parálisis por el clima”, especialmente tras pasar de un ambiente cálido a uno frío. Sin embargo, en muchos casos se trata de espasmos o contracturas musculares, padecimientos distintos y de menor gravedad.

Detalló que estas contracturas pueden provocar dolor, rigidez y limitación del movimiento, pero no implican daño directo al sistema nervioso. Por ello, su tratamiento y evolución suelen ser favorables cuando se brinda atención adecuada.