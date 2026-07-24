Buscan frenar accidentes de tránsito con avisos preventivos en Piedras Negras

Cruz Eliud Mercado, titular de la corporación, informó que se trabaja en un formato mediante el cual los agentes podrán notificar a los conductores sobre las faltas observadas antes de recurrir a una infracción. La medida, dijo, responde a instrucciones del alcalde Jacobo Rodríguez y pretende privilegiar la prevención y la generación de conciencia vial.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública de Piedras Negras prepara un esquema de advertencias para automovilistas que incurran en conductas de riesgo, como parte de los operativos implementados desde hace aproximadamente cinco semanas para disminuir los accidentes de tránsito en la ciudad.

El planteamiento surge en una ciudad donde los percances mantienen una incidencia considerable. En su informe correspondiente a mayo de 2026, la administración municipal reportó 228 accidentes viales durante ese mes. Las principales causas identificadas por Tránsito y Vialidad fueron no guardar una distancia segura, invadir carriles y no respetar los señalamientos de alto.

En el mismo periodo se aplicaron 3 mil 432 infracciones y fueron asegurados 87 vehículos durante operativos antialcohol.

Mercado señaló que una parte importante de los hechos atendidos corresponde a choques por alcance, los cuales relacionó con falta de precaución, exceso de velocidad y uso del teléfono celular mientras se conduce. Sin embargo, el reporte mensual oficial coloca la falta de distancia de seguridad como una de las causas más frecuentes, junto con invasiones de carril y omisiones ante señalamientos.

El antecedente inmediato muestra que el problema no es nuevo. Durante junio de 2025 se contabilizaron 294 accidentes, frente a 249 en el mismo mes del año anterior, y la autoridad volvió a señalar entre las causas principales la falta de distancia, la invasión de carril y el incumplimiento de señales. Esos datos indican que las conductas detectadas en los operativos actuales se han repetido al menos desde el año pasado.

La estrategia de avisos previos todavía se encuentra en preparación. La corporación no ha precisado la fecha en que comenzará a utilizarse el formato, cuántas advertencias podrá recibir una persona ni qué faltas serán susceptibles de amonestación.

Tampoco se informó si infracciones de mayor riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar el celular o exceder considerablemente la velocidad, quedarán fuera del beneficio y serán sancionadas de manera inmediata.