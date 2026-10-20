Piedras Negras: futuros médicos se suman al acompañamiento de pacientes con cáncer en el GAC

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    Piedras Negras: futuros médicos se suman al acompañamiento de pacientes con cáncer en el GAC
    Los estudiantes de medicina Alexander Díaz y Luis Fernando Preciado participan en actividades de acompañamiento emocional con mujeres que enfrentan el cáncer de mama. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Alexander Díaz y Luis Fernando Preciado colaboran por segundo año con el GAC de Piedras Negras para brindar acompañamiento emocional a mujeres con cáncer de mama

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el firme propósito de impulsar una medicina más humana y empática, los estudiantes de medicina Alexander Díaz y Luis Fernando Preciado se integraron a las actividades de acompañamiento emocional del Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer (GAC) en Piedras Negras, en el marco de las acciones de sensibilización del Mes Rosa.

Los jóvenes, integrantes del comité ESCORA de la organización SEMUN, retomaron esta colaboración por segundo año consecutivo para brindar apoyo comunitario a mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Su labor busca complementar la formación clínica tradicional con un enfoque integral que prioriza la salud mental, el entorno familiar y las vivencias de los pacientes.

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Durante su estancia en el GAC, los futuros médicos han participado en sesiones de acompañamiento y han promovido charlas de sensibilización al interior de su universidad, donde mujeres diagnosticadas comparten sus testimonios de vida con la comunidad estudiantil.

Díaz y Preciado destacaron que la experiencia les ha permitido comprender que, aunque dos pacientes compartan un mismo diagnóstico, el proceso se vive de manera distinta. Por ello, resaltaron el valor de las redes de apoyo comunitario como herramientas fundamentales para compartir vivencias y estrategias de afrontamiento durante el tratamiento.

“El contacto directo con los pacientes nos recuerda que detrás de cada diagnóstico existe una persona con una historia, una familia y proyectos de vida”, señalaron los estudiantes, al reiterar la necesidad de que los nuevos profesionales de la salud miren más allá de la enfermedad.

Con iniciativas de este tipo, la comunidad médica en formación busca consolidar un modelo de atención centrado en el respeto, la escucha activa y el apoyo emocional constante.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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