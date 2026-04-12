Piedras Negras: hallan tercer cuerpo en el Río Bravo en tres días consecutivos

El reporte fue emitido por personas que se encontraban en las inmediaciones del paraje conocido como El Molcajete, a escasos metros del puente ferroviario, quienes detectaron el cuerpo a la deriva y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias. La situación activó un operativo en el que participaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y el Grupo Beta.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El hallazgo de un hombre sin vida flotando en las aguas del Río Bravo volvió a movilizar a corporaciones de seguridad y rescate en Piedras Negras durante la mañana de ayer sábado, marcando el tercer caso consecutivo en menos de 72 horas en ese mismo afluente.

Las labores de búsqueda se iniciaron desde el Puente Internacional número 2, logrando ubicar el cadáver metros río abajo. Posteriormente, personal de rescate procedió a la recuperación del cuerpo, el cual corresponde a un hombre que hasta el momento no ha sido identificado. De acuerdo con los primeros reportes, vestía pantalón de mezclilla y una playera negra.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento, así como establecer su identidad.

Este caso se suma a otros dos registrados en días consecutivos en la misma zona. El primero ocurrió el jueves, cuando fue localizado un cuerpo a la altura de la colonia Morelos. Un día después, el viernes, otro cadáver fue recuperado en las inmediaciones del Puente Internacional número 1. Ninguno de los tres ha sido identificado oficialmente.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos, entre ellas la posibilidad de que los cuerpos correspondan a personas que intentaban cruzar el río. También se analiza si pudieron haber sido arrastrados por la corriente desde otros municipios río arriba, como Ciudad Acuña o Jiménez, donde recientemente se registró una alta afluencia de personas durante el periodo de Pascua.

Con estos hechos, suman siete las personas que han perdido la vida en el Río Bravo en lo que va de 2026 en el tramo comprendido entre Piedras Negras y Eagle Pass. La recurrencia de hallazgos en un corto periodo ha generado una intensa movilización de corporaciones, mientras continúan las investigaciones para determinar si existe relación entre los casos.

(Con información de medios locales)