Piedras Negras: Iglesia conmemora 20 años de Pasta de Conchos con misa y acompañamiento pastoral

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 26 enero 2026
    Piedras Negras: Iglesia conmemora 20 años de Pasta de Conchos con misa y acompañamiento pastoral
    Familiares de los mineros se reunirán en el sitio del accidente para la misa conmemorativa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El acto central se realizará el 19 de febrero por la mañana, previo a la visita presidencial a la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A 20 años de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, la Diócesis de Piedras Negras anunció una serie de actos conmemorativos para acompañar a las familias de los mineros fallecidos y mantener viva la memoria del siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006.

El obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola informó que ese día se celebrará una misa conmemorativa a las 10:00 horas en el sitio del accidente, como un espacio de oración, memoria y solidaridad con las viudas e hijos de los trabajadores. Más tarde, por la tarde, está prevista la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la región.

TE PUEDE INTERESAR: A pesar de ajustes de horario, tormenta invernal provoca alto ausentismo escolar en el Sureste de Coahuila

Miranda Guardiola subrayó que la participación de la Iglesia no será un acto protocolario, sino un acompañamiento pastoral centrado en el dolor que persiste tras dos décadas. Señaló que el compromiso de la diócesis ha sido constante, con encuentros y visitas a las familias afectadas, a quienes —dijo— no se les debe dejar solas en un duelo que sigue abierto.

$!El obispo Alfonso Miranda Guardiola anunció los actos religiosos por el 20 aniversario de la tragedia minera.
El obispo Alfonso Miranda Guardiola anunció los actos religiosos por el 20 aniversario de la tragedia minera. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El obispo recordó que este acompañamiento también se ha extendido a las familias vinculadas con el caso de El Pinabete, con quienes la Iglesia ha mantenido cercanía, escuchando sus inquietudes y compartiendo momentos de oración y apoyo solidario.

“El papel de la Iglesia en estos contextos es profundamente humano y pastoral: estar con quienes sufren, escuchar el dolor y caminar junto a las familias que han vivido pérdidas tan profundas”, afirmó.

Finalmente, destacó que la conmemoración de los 20 años de Pasta de Conchos es una oportunidad para refrendar la esperanza, fortalecer la memoria colectiva y recordar que el acompañamiento no se limita a una fecha simbólica, sino que es una tarea permanente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


mineros
Pasta de Conchos
RESCATES

Localizaciones


Piedra Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted