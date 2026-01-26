Piedras Negras: Iglesia conmemora 20 años de Pasta de Conchos con misa y acompañamiento pastoral
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El acto central se realizará el 19 de febrero por la mañana, previo a la visita presidencial a la región
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A 20 años de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, la Diócesis de Piedras Negras anunció una serie de actos conmemorativos para acompañar a las familias de los mineros fallecidos y mantener viva la memoria del siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006.
El obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola informó que ese día se celebrará una misa conmemorativa a las 10:00 horas en el sitio del accidente, como un espacio de oración, memoria y solidaridad con las viudas e hijos de los trabajadores. Más tarde, por la tarde, está prevista la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la región.
TE PUEDE INTERESAR: A pesar de ajustes de horario, tormenta invernal provoca alto ausentismo escolar en el Sureste de Coahuila
Miranda Guardiola subrayó que la participación de la Iglesia no será un acto protocolario, sino un acompañamiento pastoral centrado en el dolor que persiste tras dos décadas. Señaló que el compromiso de la diócesis ha sido constante, con encuentros y visitas a las familias afectadas, a quienes —dijo— no se les debe dejar solas en un duelo que sigue abierto.
El obispo recordó que este acompañamiento también se ha extendido a las familias vinculadas con el caso de El Pinabete, con quienes la Iglesia ha mantenido cercanía, escuchando sus inquietudes y compartiendo momentos de oración y apoyo solidario.
“El papel de la Iglesia en estos contextos es profundamente humano y pastoral: estar con quienes sufren, escuchar el dolor y caminar junto a las familias que han vivido pérdidas tan profundas”, afirmó.
Finalmente, destacó que la conmemoración de los 20 años de Pasta de Conchos es una oportunidad para refrendar la esperanza, fortalecer la memoria colectiva y recordar que el acompañamiento no se limita a una fecha simbólica, sino que es una tarea permanente.