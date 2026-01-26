Piedras Negras: Iglesia conmemora 20 años de Pasta de Conchos con misa y acompañamiento pastoral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A 20 años de la tragedia en la mina de Pasta de Conchos, la Diócesis de Piedras Negras anunció una serie de actos conmemorativos para acompañar a las familias de los mineros fallecidos y mantener viva la memoria del siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006.

El obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola informó que ese día se celebrará una misa conmemorativa a las 10:00 horas en el sitio del accidente, como un espacio de oración, memoria y solidaridad con las viudas e hijos de los trabajadores. Más tarde, por la tarde, está prevista la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la región.

Miranda Guardiola subrayó que la participación de la Iglesia no será un acto protocolario, sino un acompañamiento pastoral centrado en el dolor que persiste tras dos décadas. Señaló que el compromiso de la diócesis ha sido constante, con encuentros y visitas a las familias afectadas, a quienes —dijo— no se les debe dejar solas en un duelo que sigue abierto.