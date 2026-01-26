A pesar de ajustes de horario, tormenta invernal provoca alto ausentismo escolar en el Sureste de Coahuila

Las escuelas de educación básica en la región Sureste del estado de Coahuila registraron un alto nivel de ausentismo este lunes, a pesar de las medidas implementadas por la Secretaría de Educación ante la tercera tormenta invernal.

Fue el pasado domingo cuando la dependencia estatal informó la suspensión de clases en las regiones Norte, Centro-Desierto y Carbonífera, extensiva a las y los trabajadores de la educación, mientras que en las regiones Sureste y Laguna las actividades escolares iniciarían a las 9:00 horas. Sin embargo, las condiciones climatológicas influyeron en la baja asistencia.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan operativos de protección civil en Monclova ante Frente Frío

En municipios del Sureste, alrededor de las 8:30 de la mañana se registraron temperaturas entre 0 y 2 grados centígrados, con sensaciones térmicas más bajas debido al viento, lo que llevó a madres y padres de familia a resguardar a sus hijas e hijos en casa.

De acuerdo con escuelas consultadas, en el nivel primaria el ausentismo osciló entre el 80 y 90 por ciento, mientras que en preescolar algunas instituciones reportaron inasistencia de hasta el 100 por ciento. En secundaria también se observó una baja afluencia, con un ausentismo promedio del 30 por ciento.

El pronóstico del clima indica que en Saltillo las bajas temperaturas, cercanas a los 0 grados, se mantendrán hasta el amanecer de este martes, con un incremento conforme avance el día.

Ante estas condiciones, Protección Civil reiteró el llamado a la población a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.