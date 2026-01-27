Piedras Negras: influenza supera al COVID en la Jurisdicción Sanitaria Uno; descartan dengue

Piedras Negras
/ 27 enero 2026
    Piedras Negras: influenza supera al COVID en la Jurisdicción Sanitaria Uno; descartan dengue
    En las últimas semanas se ha observado un incremento en los casos de influenza, que ya superan al COVID-19 en número de detecciones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridad confirmó que no hay casos en estudio y mantiene monitoreo permanente de enfermedades transmitidas por vector

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno descartó durante la última semana epidemiológica un caso sospechoso de dengue y confirmó que actualmente no existen pacientes en estudio por esta enfermedad en la región, informó Roberto Bellock, epidemiólogo de la dependencia.

El especialista aseguró que la situación se mantiene bajo control gracias a la vigilancia epidemiológica permanente, cuyo objetivo es detectar de manera oportuna enfermedades transmitidas por vector, principalmente dengue.

En cuanto a las enfermedades respiratorias, Bellock explicó que continúan los muestreos de influenza y COVID-19 a través de las unidades médicas centinela, lo que permite dar seguimiento al comportamiento de estos virus entre la población.

Precisó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en los casos de influenza, los cuales ya superan en número a los de COVID-19, una tendencia que se mantiene bajo estrecha observación por parte de las autoridades sanitarias.

Ante este escenario, el epidemiólogo hizo un llamado a la población a no minimizar los síntomas respiratorios, ya que la detección temprana contribuye a reducir la propagación de los virus y a prevenir complicaciones, especialmente en personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a evitar acudir a escuelas, centros de trabajo o lugares concurridos si presentan fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general, y a buscar atención médica oportuna, al reiterar que la prevención y la responsabilidad social son clave para cortar las cadenas de contagio.

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

