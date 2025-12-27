Piedras Negras: Internan a joven que intentó quitarse la vida tras crisis emocional

Durante las primeras horas de este sábado, una joven identificada como Angélica Torres fue ingresada de urgencia al Hospital General “Salvador Chavarría”, luego de presuntamente intentar quitarse la vida en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades, la joven atravesaba por un cuadro de depresión, aparentemente derivado de problemas familiares. Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando Angélica habría ingerido medicamento controlado en un intento por atentar contra su integridad.

Familiares se percataron de la situación al encontrarla inconsciente dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Mar Egeo, por lo que de inmediato solicitaron apoyo y la trasladaron por sus propios medios al hospital, donde recibió atención médica oportuna. Hasta el momento, no se ha precisado el tipo de fármaco ni la cantidad que habría consumido.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte oficial.

Las autoridades reiteraron la importancia de atender de manera oportuna los problemas de salud mental y recordaron que ante cualquier situación de crisis emocional es fundamental buscar ayuda profesional o el apoyo de familiares y personas cercanas, a fin de prevenir desenlaces lamentables.

Con información de medios locales.