Piedras Negras: Internan a joven que intentó quitarse la vida tras crisis emocional

Piedras Negras
/ 27 diciembre 2025
    Piedras Negras: Internan a joven que intentó quitarse la vida tras crisis emocional
    Fue internada en el Hospital General “Salvador Chavarría” FOTO: ESPECIAL

El hecho se registró en la colonia Villas del Carmen

Durante las primeras horas de este sábado, una joven identificada como Angélica Torres fue ingresada de urgencia al Hospital General “Salvador Chavarría”, luego de presuntamente intentar quitarse la vida en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades, la joven atravesaba por un cuadro de depresión, aparentemente derivado de problemas familiares. Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando Angélica habría ingerido medicamento controlado en un intento por atentar contra su integridad.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan los casos de violencia familiar en Eagle Pass durante 2025

Familiares se percataron de la situación al encontrarla inconsciente dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Mar Egeo, por lo que de inmediato solicitaron apoyo y la trasladaron por sus propios medios al hospital, donde recibió atención médica oportuna. Hasta el momento, no se ha precisado el tipo de fármaco ni la cantidad que habría consumido.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte oficial.

Las autoridades reiteraron la importancia de atender de manera oportuna los problemas de salud mental y recordaron que ante cualquier situación de crisis emocional es fundamental buscar ayuda profesional o el apoyo de familiares y personas cercanas, a fin de prevenir desenlaces lamentables.

Con información de medios locales.

Temas


Seguridad
Depresión

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La adicción del abandono

La adicción del abandono
true

Rastacueros: los hijos de AMLO

Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
Cerca de 4 de cada 10 automovilistas no han cubierto los impuestos vehiculares.

Coahuila: Incumple 40% de automovilistas con el pago de derechos vehiculares; en 2026, refrendo costará $2 mil 441

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un marcado descenso de temperatura en Coahuila, con heladas y mínimas bajo cero en zonas serranas durante los últimos días del año.

Se pronostica un fin de año frío en Coahuila, con temperaturas de hasta -5 grados en serranías
La muerte de Covarrubias se suma a otros fallecimientos que han impactado a la comunidad obrera de la región, en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a la situación de la siderúrgica.

Confirman fallecimiento de ex trabajador de AHMSA Polo Covarrubias en Castaños
En 2025, se han conseguido algunas terapias muy útiles y se han puesto las bases para alcanzar nuevas metas en el futuro.

Estos son los avances médicos en 2025
Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), que muestra a Jeffrey Epstein (i) con una mujer no identificada en un avión

Revelan nuevos documentos sobre su muerte que Epstein no estaba bien vigilado en prisión