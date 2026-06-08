Arrancan barridos sanitarios para detectar casos de gusano barrenador en la Región Norte de Coahuila

El delegado regional de la SDR en la Región Norte III, Adolfo Miranda Cirilo, explicó que la medida busca proteger el hato ganadero tras los recientes hallazgos de casos en Zaragoza, Coahuila, así como en el condado de Zavala, Texas.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Coahuila, en coordinación con especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), puso en marcha este lunes un operativo de barrido sanitario en los municipios de Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo, con el objetivo de detectar ganado afectado por gusano barrenador.

El operativo contempla inspecciones técnicas, recolección de muestras y la aplicación gratuita de tratamientos preventivos. Personal especializado realizará revisiones integrales de los animales para evaluar su estado de salud y detectar de manera temprana la presencia de larvas de la mosca, clave para contener la propagación de la plaga y mitigar sus impactos económicos.

Entre las acciones preventivas se incluye la aplicación de doramectina, un tratamiento gratuito para los productores. Miranda Cirilo exhortó a los ganaderos a reportar cualquier caso sospechoso de esta plaga, conocida también como “mosca come carne”, que puede afectar a todos los animales de sangre caliente.

EAGLE PASS Y CONDADO DE MAVERICK REFUERZAN VIGILANCIA ANTE EL GUSANO BARRENADOR

El Comité de Emergencias de Eagle Pass y del condado de Maverick mantiene un monitoreo constante de la situación sanitaria tras la detección de los primeros casos de gusano barrenador en ranchos del vecino condado de Zavala.

Rodolfo Cardona, asistente del Departamento de Bomberos e integrante del Comité de Emergencias, informó que han recibido reportes del Departamento de Salud Animal de Texas y que esta semana se definirá el plan de acción para contener la plaga y evitar su propagación.