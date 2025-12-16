Piedras Negras: menos paisanos, menos ventas y el comercio resiente temporada navideña

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El comercio local enfrenta una temporada navideña marcada por la incertidumbre ante la disminución en la llegada de paisanos procedentes de Estados Unidos, una situación que ya impacta en las ventas, particularmente en la zona fronteriza.

Héctor Rodríguez López, comerciante y expresidente de la Confederación de Cámaras de Comercio de Coahuila, señaló que en comparación con años anteriores se ha registrado un menor flujo de visitantes durante fechas clave, como el festejo de Thanksgiving, cuando tradicionalmente se observaba una alta saturación en los puentes internacionales.

“El movimiento ha sido menor y también se percibe una reducción en la intención de compra y de visita en nuestra frontera durante los últimos meses”, afirmó.

Pese a este panorama, el sector comercial mantiene expectativas de una recuperación parcial en las próximas semanas, con la llegada de las celebraciones de fin de año.

No obstante, Rodríguez López reconoció que factores como la situación económica en Estados Unidos y las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump han generado cautela entre los paisanos, influyendo en la decisión de viajar a México