Piedras Negras: muere hombre por hemorragia digestiva en colonia CROC

Piedras Negras
/ 3 febrero 2026
    Piedras Negras: muere hombre por hemorragia digestiva en colonia CROC
    Elementos de la Policía Municipal acordonaron la vivienda tras el reporte del suicidio. FOTO: ARCHIVO

El reporte inicial alertó sobre una posible agresión, versión que fue descartada tras la revisión del cuerpo al no encontrarse signos de violencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tarde de ayer lunes se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia sobre la calle Nezahualcóyotl, en la colonia CROC de Piedras Negras, luego del reporte ciudadano de una persona inconsciente al interior de un domicilio, lo que inicialmente generó versiones de una posible agresión.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fueron familiares del afectado quienes solicitaron el apoyo a los números de emergencia, al percatarse de que el hombre presentaba un grave problema de salud. Al sitio acudieron paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes al realizar la valoración confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como Óscar “N”, de 55 años de edad. Durante la atención prehospitalaria, se determinó que el hombre presentó una hemorragia digestiva masiva, asociada a un cuadro de cirrosis avanzada. La condición médica provocó hematemesis, es decir, la expulsión abundante de sangre por la boca, una complicación frecuente en pacientes con daño hepático severo.

En un primer momento, el reporte que ingresó a las líneas de emergencia alertaba sobre una presunta agresión con arma blanca, lo que derivó en el despliegue de unidades policiacas en el sector. Sin embargo, tras la revisión del cuerpo, dicha versión fue descartada al no encontrarse lesiones externas ni indicios de violencia.

Mario López, responsable de turno del Heroico Cuerpo de Bomberos, confirmó que el hombre no presentaba heridas visibles, por lo que se descartó la intervención de un tercero en el fallecimiento. La escena fue asegurada de manera preventiva mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información necesaria. El deceso fue confirmado en la vía pública, específicamente sobre la calle Nezahualcóyotl, en el cruce con Alejandro García.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

