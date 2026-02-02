Gestionan techumbre para la Universidad Politécnica de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 2 febrero 2026
    Gestionan techumbre para la Universidad Politécnica de Piedras Negras
    La techumbre permitirá a la comunidad estudiantil realizar actividades académicas, deportivas y culturales en mejores condiciones, protegidos de las inclemencias del clima. FOTO: ARCHIVO

El diputado local Guillermo Ruiz Guerra informó que avanza la gestión para la construcción de una techumbre en la Universidad Politécnica de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El diputado local por el Distrito 2, Guillermo Ruiz Guerra, informó que avanza la gestión para la construcción de una techumbre en la Universidad Politécnica de Piedras Negras, proyecto que se impulsa en coordinación con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

El legislador explicó que la iniciativa surgió a petición de la propia comunidad educativa y aseguró que el proyecto está bien encaminado, con la expectativa de que este mismo año se coloque la primera piedra de la obra.

Ruiz Guerra destacó que la Universidad Politécnica de Piedras Negras merece instalaciones de mayor calidad, al ser una institución que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo académico y profesional de cientos de jóvenes de la región. Subrayó que la techumbre permitirá que las y los estudiantes continúen realizando actividades académicas, deportivas y culturales en mejores condiciones, protegidos de las inclemencias del clima y fortaleciendo la vida universitaria.

El diputado señaló que este tipo de infraestructura representa una inversión significativa, pues una techumbre puede superar el millón y medio de pesos, cifra que puede aumentar según la capacidad y las características del espacio a cubrir.

Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de gestión para que el gobernador lo anuncie oficialmente en fechas próximas, como parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa en la región norte del estado.

Finalmente, Memo Ruiz reiteró su compromiso de seguir respaldando a la Universidad Politécnica de Piedras Negras y a su comunidad estudiantil, resaltando el crecimiento que ha tenido en los últimos años y su aportación al desarrollo de Piedras Negras y de Coahuila.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

