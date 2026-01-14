Piedras Negras: oleada de robos a escuelas deja tres denuncias ante la Fiscalía

Piedras Negras
/ 14 enero 2026
    Piedras Negras: oleada de robos a escuelas deja tres denuncias ante la Fiscalía
    Primaria Miguel Hidalgo, uno de los planteles donde se investiga un robo cometido durante el periodo vacacional en Piedras Negras. FOTO: GOOGLE MAPS

Algunas escuelas afectadas aún no han presentado denuncia, lo que limita el avance de las investigaciones ministeriales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A pesar de que durante el periodo vacacional se reportaron múltiples robos en planteles educativos de la ciudad, únicamente tres casos han sido formalizados ante la Fiscalía General del Estado, lo que mantiene abiertas varias investigaciones sin denuncia oficial.

De acuerdo con la información disponible, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que durante las vacaciones se registraron robos en al menos ocho escuelas de Piedras Negras. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado solo ha recibido tres denuncias formales relacionadas con estos hechos.

Las querellas presentadas corresponden a los planteles Cecytec, la escuela Miguel Hidalgo y la primaria Diana Laura Riojas. En estos casos, el Ministerio Público abrió las carpetas de investigación correspondientes para dar seguimiento a los robos reportados.

En el caso de la primaria Diana Laura Riojas, se logró la detención del presunto responsable del robo, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente y el caso fue judicializado. Respecto al plantel Miguel Hidalgo, las investigaciones continúan y ya se cuenta con personas identificadas como posibles responsables, quienes son buscadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

En cuanto al robo registrado en el Cecytec, las autoridades mantienen abierta la indagatoria, sin que hasta ahora se haya informado sobre detenciones relacionadas con ese caso específico.

La discrepancia entre el número de robos reportados por la Secretaría de Educación Pública y las denuncias formalmente presentadas ante la Fiscalía ha complicado el avance de las investigaciones. Autoridades reiteraron que, sin la denuncia correspondiente, no es posible iniciar procedimientos legales ni realizar acciones de investigación más amplias.

Entre los planteles que aún no han presentado querella se encuentran una escuela ubicada en la calle Primero de Mayo, en la colonia Buena Vista, así como la escuela Héctor Mario López. Estos casos forman parte del registro de robos reportados, pero no cuentan con denuncia formal ante el Ministerio Público.

Ante esta situación, se hizo un llamado a los directivos de las instituciones afectadas para que acudan a presentar las denuncias correspondientes, con el fin de que las autoridades puedan integrar las carpetas de investigación y dar seguimiento legal a cada uno de los hechos ocurridos durante el periodo vacacional.

Mientras tanto, las investigaciones relacionadas con las denuncias existentes continúan en curso, y las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer los robos denunciados y ubicar a los posibles responsables.

(Con información de medios locales)

