Piedras Negras lanza ‘Alfa’, asistente virtual en WhatsApp para reportes ciudadanos
El municipio presentó al asistente virtual a través de WhatsApp que permitirá a la ciudadanía reportar quejas y solicitudes en ocho rubros
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un paso más hacia la modernización y digitalización de los servicios municipales, el gobierno de Piedras Negras presentó el asistente virtual denominado “Alfa”. Este ChatBot, disponible en WhatsApp, tiene como objetivo facilitar la interacción entre autoridades y ciudadanos, haciéndola más rápida y cercana.
Anahí Guevara Kaplan, directora de Gobierno Inteligente, indicó que los usuarios pueden acceder al asistente escaneando un código QR que los dirige directamente a la conversación con “Alfa”.
El ChatBot guía a los ciudadanos para registrar sus reportes, asegurando que cada solicitud reciba un folio y pueda ser seguida hasta su resolución, siguiendo los procesos digitales que se aplican desde el inicio de la administración.
OCHO RUBROS DE ATENCIÓN
A través de “Alfa”, los ciudadanos podrán presentar reportes en los siguientes rubros: reparación de baches, luminarias, limpieza de espacios públicos, tiraderos clandestinos, bienestar animal, vehículos abandonados, ruido excesivo y PRONNIF.
Esta herramienta busca reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia en la atención de las solicitudes de la comunidad.