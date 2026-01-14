Piedras Negras lanza ‘Alfa’, asistente virtual en WhatsApp para reportes ciudadanos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un paso más hacia la modernización y digitalización de los servicios municipales, el gobierno de Piedras Negras presentó el asistente virtual denominado “Alfa”. Este ChatBot, disponible en WhatsApp, tiene como objetivo facilitar la interacción entre autoridades y ciudadanos, haciéndola más rápida y cercana.

Anahí Guevara Kaplan, directora de Gobierno Inteligente, indicó que los usuarios pueden acceder al asistente escaneando un código QR que los dirige directamente a la conversación con “Alfa”.

El ChatBot guía a los ciudadanos para registrar sus reportes, asegurando que cada solicitud reciba un folio y pueda ser seguida hasta su resolución, siguiendo los procesos digitales que se aplican desde el inicio de la administración.