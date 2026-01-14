Piedras Negras lanza ‘Alfa’, asistente virtual en WhatsApp para reportes ciudadanos

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Piedras Negras lanza ‘Alfa’, asistente virtual en WhatsApp para reportes ciudadanos
    El ChatBot guía a los usuarios paso a paso para reportar problemas en ocho rubros, desde baches y luminarias hasta bienestar animal y PRONNIF. FOTO: REDES SOCIALES

El municipio presentó al asistente virtual a través de WhatsApp que permitirá a la ciudadanía reportar quejas y solicitudes en ocho rubros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un paso más hacia la modernización y digitalización de los servicios municipales, el gobierno de Piedras Negras presentó el asistente virtual denominado “Alfa”. Este ChatBot, disponible en WhatsApp, tiene como objetivo facilitar la interacción entre autoridades y ciudadanos, haciéndola más rápida y cercana.

Anahí Guevara Kaplan, directora de Gobierno Inteligente, indicó que los usuarios pueden acceder al asistente escaneando un código QR que los dirige directamente a la conversación con “Alfa”.

TE PUEDE INTERESAR: Cabildo de Piedras Negras niega autorización a plataformas digitales de transporte como ‘FAXI’

El ChatBot guía a los ciudadanos para registrar sus reportes, asegurando que cada solicitud reciba un folio y pueda ser seguida hasta su resolución, siguiendo los procesos digitales que se aplican desde el inicio de la administración.

OCHO RUBROS DE ATENCIÓN

A través de “Alfa”, los ciudadanos podrán presentar reportes en los siguientes rubros: reparación de baches, luminarias, limpieza de espacios públicos, tiraderos clandestinos, bienestar animal, vehículos abandonados, ruido excesivo y PRONNIF.

Esta herramienta busca reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia en la atención de las solicitudes de la comunidad.

Temas


Apps
Realidad Virtual
Viral

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En ambos casos, donde se han detectado anomalías en el proceso, aparecen al menos dos personajes: Marco Antonio Fuentes Garza y Luis Ramos Escalante

Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA
true

Maduro cayó... como anillo al dedo a la 4T
true

POLITICÓN: Ramos Escalante y Fuentes Garza, el dúo que ‘coincide’ en tramas legales bajo sospecha
Vecinos se congregaron en torno al domicilio.

Encuentran a mujer sin vida y en estado de descomposición, en Saltillo
Busca prepararse para el aumento de visitantes por el torneo internacional de futbol 2026.

Saltillo y Monterrey firmarán convenio para atraer turismo de la ola mundialista

Algunas de las obras propuestas ya fueron ejecutadas, como la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, mientras que otras permanecen pendientes y requieren coordinación regional y adecuaciones normativas.

Saltillo: arco vial, nuevas vialidades y pasos a desnivel, las obras propuestas a mediano y largo plazo
Para bien o para mal, los videojuegos se han convertido en una de las principales vías de socialización entre los jóvenes y sobre todo entre los chicos les proporcionan un sentimiento de pertenencia.

Cómo los videojuegos están moldeando a una generación de chicos, para bien y para mal
La sencillez de la interfaz de Grok contrasta con la complejidad de las barreras de seguridad necesarias para evitar la generación de contenido dañino.

Hay una solución fácil para el problema de la pornografía con IA en opinión de Riana Pfefferkorn