Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 febrero 2026
    Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable
    Martha Valeria asegura que todos los documentos del negocio están a nombre del presunto responsable. SANDRA GÓMEZ

Asegura que su madre no participó en el esquema de inversiones atribuido a su padre, actualmente prófugo

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Martha Valeria Juárez Hernández rechazó que su madre, Martha “N”, tenga responsabilidad en el esquema de inversiones por el que enfrenta cargos de fraude específico en Durango, y exigió a las autoridades la localización de Guillermo “N”, señalado como el principal responsable y actualmente prófugo.

En entrevista para el periódico VANGUARDIA, la joven afirmó que el negocio de ahorros y préstamos era manejado exclusivamente por su padre, mientras que su madre se desempeñaba como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

TE PUEDE INTERESAR: Mañana toma control Everardo Lazo Chapa de la Región Centro, anuncia Fiscalía de Coahuila

Señaló que, aunque ambos compartían domicilio, ya no existía una relación sentimental entre ellos e incluso, dijo, su madre lo había corrido de la casa. “El único delito que cometió fue no haberse divorciado”, expresó.

Martha “N” fue detenida el 24 de enero de 2026 alrededor de las 9:00 horas, al salir de su turno nocturno como enfermera. Sin embargo, su registro oficial de detención aparece a las 10:30 horas. La familia afirma desconocer qué ocurrió durante ese lapso.

Ese día, sus hijos intentaron comunicarse con ella sin éxito. Tras acudir a su centro de trabajo, un vigilante les confirmó que había salido con normalidad. Posteriormente acudieron a la fiscalía, donde inicialmente les informaron que no había mujeres detenidas.

Más tarde, en la Policía Investigadora de Delitos (PID), localizaron la camioneta que conducía, pero nuevamente se les dijo que no había registros. Fue hasta cerca de las 19:00 horas cuando un familiar les avisó que se encontraba detenida y a disposición de un juez.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen a Zaraí Salvador Mátar con el Premio al Mérito EXATEC 2026

Actualmente, Martha “N” permanece en prisión preventiva en el Cereso de Durango, en espera del desarrollo de su proceso judicial.

Su hija sostiene que no existen pruebas directas en su contra. Durante la audiencia inicial, realizada el 25 de enero, afirmó que las evidencias presentadas apuntan contra Guillermo “N”, quien firmó los documentos relacionados con el esquema financiero.

La acusación contra el prófugo es por un monto aproximado de tres millones de pesos. Según la familia, la ahora detenida no firmó contratos ni fungió como aval.

Además, denunciaron irregularidades en la identificación de la acusada. Una de las personas que la señala la describió como una mujer de 1.70 metros de estatura, morena y de cabello castaño, características que —según la familia— no coinciden con la complexión de Martha “N”, quien mide 1.55 metros.

TE PUEDE INTERESAR: Instalan 29 terminales de Paga Fácil en notarías de Coahuila

Martha Valeria también expresó preocupación por el estado de salud de su madre, quien padece diabetes, arritmia cardiaca y un quiste ocular. Asegura que no se le han proporcionado sus medicamentos debido a su costo y que al momento de la detención no se le permitió realizar una llamada telefónica.

Respecto a Guillermo “N”, explicó que durante al menos diez años se dedicó a captar ahorros de trabajadores del IMSS, prometiendo rendimientos de hasta 50 por ciento anual, derivados de préstamos que realizaba. La mayoría de las denuncias interpuestas son en su contra; solo dos incluyen a Martha “N”, y una de ellas es la que actualmente se judicializa.

La familia afirma que denunció la desaparición de Guillermo “N” en diciembre pasado, luego de que su camioneta fuera localizada, pero señalan que la carpeta de investigación no ha tenido avances. Acusan que, en lugar de investigar su paradero, las autoridades han considerado que la mujer lo encubre.

“Si mi papá realmente hubiera gastado el dinero en nosotros, tendríamos con qué pagar, pero no tenemos solvencia. Todos hablan de millones que no sabemos en qué se los gastó”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prisión
delitos
Fraudes

Localizaciones


Gómez Palacio

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra