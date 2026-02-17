Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Martha Valeria Juárez Hernández rechazó que su madre, Martha “N”, tenga responsabilidad en el esquema de inversiones por el que enfrenta cargos de fraude específico en Durango, y exigió a las autoridades la localización de Guillermo “N”, señalado como el principal responsable y actualmente prófugo.

En entrevista para el periódico VANGUARDIA, la joven afirmó que el negocio de ahorros y préstamos era manejado exclusivamente por su padre, mientras que su madre se desempeñaba como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Señaló que, aunque ambos compartían domicilio, ya no existía una relación sentimental entre ellos e incluso, dijo, su madre lo había corrido de la casa. “El único delito que cometió fue no haberse divorciado”, expresó.

Martha “N” fue detenida el 24 de enero de 2026 alrededor de las 9:00 horas, al salir de su turno nocturno como enfermera. Sin embargo, su registro oficial de detención aparece a las 10:30 horas. La familia afirma desconocer qué ocurrió durante ese lapso.

Ese día, sus hijos intentaron comunicarse con ella sin éxito. Tras acudir a su centro de trabajo, un vigilante les confirmó que había salido con normalidad. Posteriormente acudieron a la fiscalía, donde inicialmente les informaron que no había mujeres detenidas.

Más tarde, en la Policía Investigadora de Delitos (PID), localizaron la camioneta que conducía, pero nuevamente se les dijo que no había registros. Fue hasta cerca de las 19:00 horas cuando un familiar les avisó que se encontraba detenida y a disposición de un juez.

Actualmente, Martha “N” permanece en prisión preventiva en el Cereso de Durango, en espera del desarrollo de su proceso judicial.

Su hija sostiene que no existen pruebas directas en su contra. Durante la audiencia inicial, realizada el 25 de enero, afirmó que las evidencias presentadas apuntan contra Guillermo “N”, quien firmó los documentos relacionados con el esquema financiero.

La acusación contra el prófugo es por un monto aproximado de tres millones de pesos. Según la familia, la ahora detenida no firmó contratos ni fungió como aval.

Además, denunciaron irregularidades en la identificación de la acusada. Una de las personas que la señala la describió como una mujer de 1.70 metros de estatura, morena y de cabello castaño, características que —según la familia— no coinciden con la complexión de Martha “N”, quien mide 1.55 metros.

Martha Valeria también expresó preocupación por el estado de salud de su madre, quien padece diabetes, arritmia cardiaca y un quiste ocular. Asegura que no se le han proporcionado sus medicamentos debido a su costo y que al momento de la detención no se le permitió realizar una llamada telefónica.

Respecto a Guillermo “N”, explicó que durante al menos diez años se dedicó a captar ahorros de trabajadores del IMSS, prometiendo rendimientos de hasta 50 por ciento anual, derivados de préstamos que realizaba. La mayoría de las denuncias interpuestas son en su contra; solo dos incluyen a Martha “N”, y una de ellas es la que actualmente se judicializa.

La familia afirma que denunció la desaparición de Guillermo “N” en diciembre pasado, luego de que su camioneta fuera localizada, pero señalan que la carpeta de investigación no ha tenido avances. Acusan que, en lugar de investigar su paradero, las autoridades han considerado que la mujer lo encubre.

“Si mi papá realmente hubiera gastado el dinero en nosotros, tendríamos con qué pagar, pero no tenemos solvencia. Todos hablan de millones que no sabemos en qué se los gastó”, concluyó.