Piedras Negras: refuerzan seguridad en carreteras 57 y Ribereña por vacaciones

Piedras Negras
/ 25 diciembre 2025
    Piedras Negras: refuerzan seguridad en carreteras 57 y Ribereña por vacaciones
    Elementos policiacos realizan patrullajes constantes en tramos de alta afluencia vehicular. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Autoridades de los tres niveles de gobierno activan operativo especial ante el incremento del flujo vehicular

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los viajeros durante el periodo vacacional decembrino, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno reforzaron la vigilancia en las carreteras federales 57 y 2 Ribereña, consideradas de alta afluencia vehicular en estas fechas.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se activó un operativo especial que contempla patrullajes permanentes, instalación de puntos de vigilancia y recorridos preventivos a lo largo de ambos tramos carreteros.

En las acciones participan elementos de la Fiscalía, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y corporaciones municipales, con la finalidad de inhibir la comisión de delitos, atender emergencias y brindar apoyo oportuno a los automovilistas que transitan por la región.

Rodríguez Ríos señaló que el operativo se mantendrá activo durante todo el periodo vacacional e hizo un llamado a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades.

Subrayó que estas medidas buscan generar condiciones de mayor seguridad y tranquilidad para las familias que se desplazan por la región norte de Coahuila durante las fiestas decembrinas y el cierre de año.

