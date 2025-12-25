Cuatro Ciénegas: Alcalde supervisa acciones del Operativo Bienvenido Paisano

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de garantizar un tránsito seguro, confiable y con atención cercana durante la temporada decembrina, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega dio el arranque oficial al Operativo Bienvenido Paisano en el municipio de Cuatro Ciénegas.

El edil destacó que este operativo busca ofrecer mayor seguridad, orientación y apoyo a los paisanos y visitantes que transitan o permanecen en la localidad, mediante la coordinación permanente entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Como parte de las acciones, se instaló un punto de atención a la entrada del municipio, donde personal de Seguridad Pública y Protección Civil brinda información útil, recomendaciones de prevención y orientación en materia de seguridad vial.

Las autoridades exhortan a las y los conductores a manejar con responsabilidad, respetar los señalamientos y realizar pausas durante sus trayectos.