Cuatro Ciénegas: Alcalde supervisa acciones del Operativo Bienvenido Paisano
Víctor Manuel Leija Vega destacó la coordinación entre corporaciones para garantizar un tránsito seguro
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de garantizar un tránsito seguro, confiable y con atención cercana durante la temporada decembrina, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega dio el arranque oficial al Operativo Bienvenido Paisano en el municipio de Cuatro Ciénegas.
El edil destacó que este operativo busca ofrecer mayor seguridad, orientación y apoyo a los paisanos y visitantes que transitan o permanecen en la localidad, mediante la coordinación permanente entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Como parte de las acciones, se instaló un punto de atención a la entrada del municipio, donde personal de Seguridad Pública y Protección Civil brinda información útil, recomendaciones de prevención y orientación en materia de seguridad vial.
Las autoridades exhortan a las y los conductores a manejar con responsabilidad, respetar los señalamientos y realizar pausas durante sus trayectos.
Leija Vega subrayó que uno de los principales objetivos es generar confianza y tranquilidad entre quienes visitan o cruzan por Cuatro Ciénegas, refrendando el compromiso del gobierno municipal de salvaguardar la integridad de las personas.
“Queremos que el paisano se sienta confiado, seguro y tranquilo de que en su paso por Cuatro Ciénegas cuenta con seguridad, pero sobre todo con un equipo de personas dispuestas a auxiliarlo ante cualquier necesidad”, expresó el alcalde.
En el operativo participan de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Preventiva y Protección Civil, entre otras instancias, que realizan labores de vigilancia y atención en puntos estratégicos del municipio.
Asimismo, el presidente municipal exhortó a extremar precauciones durante los traslados y recordó que en los trípticos informativos se incluye su número telefónico personal, para que los paisanos puedan reportar directamente cualquier abuso, emergencia o situación irregular.
Con el Operativo Bienvenido Paisano, Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de ser un municipio hospitalario, solidario y preparado, que recibe a sus visitantes con seguridad, respeto y un trato cercano.