Piedras Negras: Rescatan a familia guatemalteca extraviada tres días en el Río Bravo (video)

Piedras Negras
/ 21 octubre 2025
    Piedras Negras: Rescatan a familia guatemalteca extraviada tres días en el Río Bravo (video)
    Elementos del Grupo Beta durante el operativo nocturno en la ribera del Río Bravo, en Piedras Negras. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Agentes del Grupo Beta del INM salvaron a una pareja con tres hijos, uno de ellos de un año, y una madre con ocho meses de embarazo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) lograron rescatar con éxito a una familia originaria de Guatemala que permaneció extraviada durante tres días en la zona ribereña del Río Bravo, en los límites de Coahuila.

El operativo se llevó a cabo la madrugada del 21 de octubre, luego de que los agentes Ángel Cisneros y Alejandro Alarcón, bajo la coordinación de Héctor Godínez, recibieron un reporte de alerta sobre la presencia de personas atrapadas entre la densa vegetación de la ribera.

$!Los rescatistas del INM usaron un aerobote para acceder a la zona y auxiliar a los cinco integrantes, todos en buen estado de salud.
Los rescatistas del INM usaron un aerobote para acceder a la zona y auxiliar a los cinco integrantes, todos en buen estado de salud. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios de la región Centro de Coahuila y autoridades cierran filas por la seguridad

Se trataba de cinco integrantes de una misma familia: el padre, la madre —con ocho meses de embarazo— y tres menores de edad de 5, 2 y un año. Debido a las condiciones del terreno, el primer intento de acceso resultó imposible, por lo que los rescatistas regresaron con un aerobote para continuar la búsqueda por vía fluvial.

$!El rescate se realizó la madrugada del 21 de octubre en una zona de difícil acceso.
El rescate se realizó la madrugada del 21 de octubre en una zona de difícil acceso. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Hacia las dos de la mañana, los agentes localizaron a la familia y la pusieron a salvo. Tras una revisión médica, se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban signos de cansancio y deshidratación.

Los agentes les proporcionaron agua, asistencia y acompañamiento hasta la Central de Autobuses, conforme a la decisión de los propios padres.

El INM reconoció la labor humanista y profesional de los agentes del Grupo Beta, quienes mantienen presencia permanente en la frontera norte para brindar apoyo y protección a personas migrantes en situación de riesgo.

$!Los agentes Beta de Piedras Negras durante las labores de búsqueda y rescate fluvial.
Los agentes Beta de Piedras Negras durante las labores de búsqueda y rescate fluvial. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La institución reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición migratoria.

Temas


Migración
RESCATES

Localizaciones


Piedras Negras

true

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros