Piedras Negras: Rescatan a familia guatemalteca extraviada tres días en el Río Bravo (video)

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) lograron rescatar con éxito a una familia originaria de Guatemala que permaneció extraviada durante tres días en la zona ribereña del Río Bravo, en los límites de Coahuila. El operativo se llevó a cabo la madrugada del 21 de octubre, luego de que los agentes Ángel Cisneros y Alejandro Alarcón, bajo la coordinación de Héctor Godínez, recibieron un reporte de alerta sobre la presencia de personas atrapadas entre la densa vegetación de la ribera.

Se trataba de cinco integrantes de una misma familia: el padre, la madre —con ocho meses de embarazo— y tres menores de edad de 5, 2 y un año. Debido a las condiciones del terreno, el primer intento de acceso resultó imposible, por lo que los rescatistas regresaron con un aerobote para continuar la búsqueda por vía fluvial.

Hacia las dos de la mañana, los agentes localizaron a la familia y la pusieron a salvo. Tras una revisión médica, se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban signos de cansancio y deshidratación. Los agentes les proporcionaron agua, asistencia y acompañamiento hasta la Central de Autobuses, conforme a la decisión de los propios padres.

El INM reconoció la labor humanista y profesional de los agentes del Grupo Beta, quienes mantienen presencia permanente en la frontera norte para brindar apoyo y protección a personas migrantes en situación de riesgo.