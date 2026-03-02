Piedras Negras se alista para el Spring Break: Mercado Zaragoza espera repunte de turistas de EU

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los comerciantes del Mercado Zaragoza se declaran preparados para recibir a los visitantes provenientes de Estados Unidos durante el próximo periodo vacacional de Spring Break, que dará inicio el 9 de marzo.

Héctor Portillo, líder de los locatarios, destacó que el tradicional mercado ofrece una amplia variedad de productos adaptados a las necesidades y presupuestos de cada familia. “Hay muchos artículos que los clientes pueden ver y adquirir de acuerdo con lo que necesiten”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Va Congreso de Coahuila contra los vapeadores

Portillo subrayó que los comerciantes ya se encuentran listos y únicamente esperan el arranque de las vacaciones para atender a los turistas. “Es mejor decirlo así: estamos preparados, solo aguardando que inicie el periodo vacacional”, puntualizó.

El dirigente resaltó la importancia de transmitir un mensaje positivo sobre la seguridad en la región, especialmente frente al contexto que se vive en otras partes del país. Aseguró que Piedras Negras es considerada la frontera más segura de México, lo que genera confianza tanto en visitantes como en residentes.

Asimismo, enfatizó que en todo el estado de Coahuila prevalece un ambiente de tranquilidad que favorece el libre tránsito y la actividad comercial, fortaleciendo la economía local en temporadas altas.

Finalmente, Portillo reiteró la invitación a los turistas estadounidenses para visitar el Mercado Zaragoza y el centro de la ciudad, garantizando que podrán disfrutar de la hospitalidad y del comercio tradicional que distingue a esta frontera.