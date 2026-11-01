Piedras Negras: Testigos de Jehová llevan un mensaje de consuelo y esperanza a los panteones

Con motivo de la celebración del Día de los Fieles Difuntos este 1 y 2 de noviembre en México, miles de Testigos de Jehová se han organizado para estar presentes en las inmediaciones y entradas de los camposantos. Su objetivo no es comercial ni cultural, sino espiritual: llevar un mensaje de consuelo y la firme esperanza de la resurrección a las familias que visitan las tumbas de sus seres queridos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- “La muerte ya no será más, ni existirá más lamento ni clamor ni dolor; las cosas anteriores ya pasaron”. Esta promesa bíblica se convierte estos días en el faro de esperanza que los Testigos de Jehová comparten a nivel mundial con quienes atraviesan el dolor de haber perdido a un ser querido, nos dicen quienes difunden sus creencias entre los ciudadanos.

UNA LABOR DE EMPATÍA Y CONSUELO EN LOS PANTEONES

Los cementerios, que tradicionalmente se llenan de flores, recuerdos y lágrimas durante estas fechas, también se convierten en puntos de encuentro para ofrecer una perspectiva reconfortante basada en las Escrituras.

Instalados en módulos informativos ubicados estratégicamente a la entrada de los panteones, los voluntarios comparten publicaciones, tratados y textos bíblicos diseñados para responder a preguntas profundas sobre el estado de los muertos y el futuro de la humanidad. Su mensaje central es claro: la muerte no es el final definitivo, sino un estado de descanso del cual las personas podrán ser despertadas.

La campaña especial recuerda a los visitantes que la Biblia enseña que la muerte es comparada con un profundo sueño. Para los Testigos de Jehová, la promesa divina garantiza que llegará el momento en que “todos los que están en las tumbas memoriales oirán su voz y saldrán”.

Esta enseñanza se traduce en la perspectiva de un futuro cercano donde la Tierra será transformada en un paraíso, cumpliendo la promesa de que ya no habrá enfermedades, ni guerras ni sufrimiento, y donde los seres queridos que se adelantaron en el camino podrán reunirse nuevamente con sus familias.

Para las personas que acuden a los panteones con el corazón apesadumbrado por el duelo, encontrarse con este mensaje representa una pausa de paz, recordando que el dolor actual tiene una fecha de caducidad fijada por el amor y la justicia de Dios.