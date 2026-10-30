Nuevo estudio revela que el número de casos de anorexia y bulimia aumentaron más de un 70 % desde 1990 en el mundo

Nuevo estudio revela que el número de casos de anorexia y bulimia aumentaron más de un 70 % desde 1990 en el mundo

+ Seguir en Seguir en Google
Mauricio Ortega Galindo
por Mauricio Ortega Galindo

En esta investigación se realizó un análisis de la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050

Bienestar
/
COMPARTIR

Un nuevo estudio titulado “Global Burden of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa, 1990 to 2023, With Forecasts to 2050” publicado en la revista JAMA Psychiatry, en el que los autores realizaron un extenso análisis de la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050.

De acuerdo a esta investigación, entre 1990 y 2023, tanto la anorexia como la bulimia nerviosa registraron un aumento del 71 % en el mundo en las últimas tres décadas, hasta los 18.1 millones de personas afectadas.

Alertan en Coahuila por aumento de casos de anorexia y bulimia; suman 57 reportes más que en 2021

Ruhai Bai, Wanyue Dong, Xu Wang, Aihua Zhang y Damian F. Santomauro, quienes son los autores de este nuevo estudio, precisan que que en 2023 había más de 18 millones de personas que fueron diagnosticadas con uno de estos trastornos alimenticios y que principalmente afectan a las mujeres y niñas de entre 10 y 24 años.

“La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son trastornos alimentarios graves que se caracterizan por alteraciones significativas en la alimentación o en los comportamientos relacionados con esta”, explican los autores.

En el caso de la anorexia nerviosa esta se caracteriza habitualmente por limitar severamente la ingesta de alimentos, así como un peso corporal bajo y el miedo a subir de peso. Por otra parte, en la bulimia nerviosa esta conlleva la ingesta recurrente de manera “compulsiva de alimentos”, así como de “conductas compensatorias” y una “preocupación excesiva por el peso o la figura corporal”, resalta el estudio.

“Estos trastornos tienen su origen en factores de riesgo tanto genéticos como ambientales, afectan de manera desproporcionada a adolescentes y adultos jóvenes, y suelen presentar una evolución crónica o recurrente, con importantes consecuencias médicas, psicológicas y sociales”, describen los autores.

Lo que hace relevante a este estudio es que fue desarrollado en el marco de la iniciativa Global Burden of Disease, que es el mayor esfuerzo científico a nivel mundial con el objetivo de medir la pérdida de salud y el impacto de las enfermedades.

PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

Como primer paso se llevó acabo una estimación en cuanto a la incidencia, “la prevalencia y los años de vida ajustados por discapacidad correspondientes a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, así como la mortalidad atribuible a la anorexia nerviosa”, indican Bai, Dong, Wang, Zhang y Santomauro.

Bulimia y ejercicio extremo, dos trastornos alimenticios en aumento en Coahuila

Así también los autores decidieron incluir una serie de modificaciones con el fin de mejorar los modelos en ciertas ubicaciones geográficas, además de la aplicación de métodos de correspondencia crosswalks, que es una técnica para poder crear equivalencias entre diversas clasificaciones, categorías, indicadores o sistemas de medición, “perfeccionados para la bulimia nerviosa con el fin de armonizar los criterios diagnósticos, y ajustes para corregir el sesgo de recuerdo”, señalan los autores.

RESULTADOS

La investigación descubrió que en lo que se refiere a a bulimia nerviosa, esta enfermedad concentró el número más alto de casos con 14.2 millones en 2023, además registró un aumento más acelerado, el 75.1 %. En tanto que la anorexia registró 3.92 millones de casos en 2023 con un alza del 57.9 %.

En cuanto a los sexos, el estudio resalta que fueron más las mujeres, 12.6 millones de afectadas de bulimia y anorexia, un 70 % del total, mientras que los hombres fueron 5.5 millones, es decir el 30 %.

La investigación encontró que que cuatro de cada diez casos, esto es el 41.2 %, las personas que padecen bulimia o anorexia están entre 10 y 24 años. Otro dato que destaca el estudio es que la prevalencia de ambos trastornos alimenticios llegó su nivel máximo entre los 20 y 24 años, con el 487.3 casos por cada 100 mil habitantes.

En el caso de las regiones, son las de mayor ingresos las que tienen las tasas más altas de casos, encabezadas por la zona que corresponde Australasia (Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea), con 946.4 por cada 100 mil habitantes, le sigue Europa Occidental, con 502.4 afectados por cada 100 mil habitantes.

En América Latina y el Caribe cerca de 2,3 millones de personas con anorexia o bulimia en 2023. Esta cifra representa un aumento del 65.7% frente a 1990.

En América Latina central, incluyendo a México, el estudio muestra que alrededor de 900 mil casos en 2023, con un aumento del 65.8% desde 1990; con una tasa de prevalencia de 346.1 por cada 100 mil habitantes.

“Estos incrementos observados podrían reflejar una combinación de cambios epidemiológicos reales, evolución de los criterios diagnósticos, transformaciones sociales y conductuales más amplias, así como características de la estructura de los modelos utilizados. Sin embargo, en este análisis no es posible determinar la contribución relativa de cada uno de estos factores”, aseveran los autores.

“Estos resultados respaldan la necesidad de integrar la prevención, la detección temprana y la atención de los trastornos alimentarios en los planes nacionales de salud mental y en los paquetes de servicios sanitarios”, añaden Bai, Dong, Wang, Zhang y Santomauro.

En base a lo la investigación arrojó los autores sugieren “establecer mecanismos estructurados de detección en las escuelas y los servicios de atención primaria. Destinar recursos a la capacitación del personal sanitario especializado. Incorporar de manera sistemática los trastornos alimentarios a los sistemas de vigilancia de la salud mental. Abordar explícitamente el estigma y las barreras que dificultan el acceso a la atención”.

CONCLUSIONES

Bai, Dong, Wang, Zhang y Santomauro consideran que “la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa contribuyen de manera considerable a la pérdida de salud a escala mundial, y se prevé que su prevalencia continúe aumentando”.

Por lo que hacen hincapié en la necesidad de reforzar “la prevención, la detección temprana y la capacidad de ofrecer tratamientos basados en evidencia, particularmente en las regiones donde el número de casos está creciendo rápidamente”.

Por último los autores recalcan “la importancia de integrar la atención de los trastornos alimentarios en las estrategias generales de salud mental”.

Con información de la revista JAMA Psychiatry.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Alimentación
Enfermedades
Estudios
Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El eterno Cuauhtémoc

El eterno Cuauhtémoc
Trabajadores y jubilados del IMSS se manifiestan sobre los carriles centrales del Periférico para exigir un sueldo digno, insumos y abasto de medicamentos.

En unión a la manifestación nacional, trabajadores del IMSS en Saltillo bloquearon el periférico Luis Echeverría Álvarez
true

POLITICÓN: Crisis en el INE alcanza a Coahuila; Óscar Rodríguez se beneficia al permanecer frente al IEC
true

Coahuila: El alcalde de Piedras Negras y su repulsa por el PRI

FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Celebra Mapisa 35 años en Saltillo

Julián Quiñones participó en tres goles del Al Qadsiah, mientras Rodrigo Huescas fue reconocido como el mejor jugador del partido en la clasificación del Copenhague.

Julián Quiñones brilla con gol y dos asistencias; Rodrigo Huescas destaca con Copenhague
Karl Bushby está por terminar una caminata de 28 años alrededor del mundo el próximo 2 de noviembre.

Karl Bushby... Ha caminado 28 años por todo el mundo y está a punto de volver a casa con su mamá
A cuatro días de las elecciones en EU, encuestas apuntan a la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

A cuatro días de las elecciones en EU, encuestas apuntan a la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009