Salud visual: la importancia de una revisión optométrica para prevenir problemas de visión

Salud visual: la importancia de una revisión optométrica para prevenir problemas de visión

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Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Especialistas de LH Ópticos destacan que la atención visual integral trasciende la simple prescripción de anteojos

Vida
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En un mundo donde la fatiga visual, el dolor de cabeza y la sensibilidad a la luz suelen normalizarse, los profesionales de la salud ocular hacen un llamado. Un examen optométrico ético previene daños, mejora el estado de ánimo y eleva la calidad de vida de los pacientes de todas las edades.

El licenciado en optometría Luis Ángel Luna Hernández, responsable sanitario de la clínica LH Ópticos, y el técnico en optometría José Luis Luna Rosales, coinciden en que la visión influye directamente en el bienestar diario.

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“Una corrección adecuada cambia su vida. Es gratificante cuando le pones los lentes a un niño y le mejora el rostro. Una graduación adecuada le permite vivir bonito”, resalta José Luis.

“La visión involucra en el estado de ánimo. Cuando una persona batalla para ver esto genera enojo, cansancio. Ver bien hace más fácil las tareas, destensa los músculos del rostro y devuelve la tranquilidad”, dijo Luis Ángel.

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Las revisiones periódicas ayudan a detectar problemas visuales a tiempo. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

MITOS Y ERRORES COMUNES

Uno de los mayores desafíos es la costumbre de posponer la consulta hasta que las molestias son severas. Expertos advierten sobre errores frecuentes, como atribuir la resequedad ocular o la cefalea al cansancio, ignorando que responden a problemas de graduación no atendidos.

También alertan de los lentes pregraduados de farmacia y el uso de anteojos prestados, decisiones que causan daños a largo plazo.

“La graduación es individual y única para cada paciente”, explicó José Luis.

Luis Ángel aclara que ver bien a distancia no garantiza ojos sanos. Por ello, subraya la importancia de revisiones preventivas anuales y de atender antecedentes hereditarios.

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Los especialistas recomiendan acudir con profesionales certificados. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

ATENCIÓN INCLUSIVA

LH Ópticos adapta sus consultas para brindar atención especializada a niñas, niños y adultos autistas, con TDAH o altas capacidades, considerando factores como la sensibilidad a la luz y al ruido.

Luis Ángel explica que las evaluaciones pueden realizarse en varias sesiones y mediante pruebas que no requieren respuestas verbales.

De esta manera, se prioriza una atención paciente, respetuosa e inclusiva, que también permite reconocer necesidades visuales relacionadas con distintas condiciones de neurodivergencia.

DIAGNÓSTICO ÉTICO

Los especialistas recomiendan acudir con profesionales certificados. José Luis destaca que la ética implica evitar la venta innecesaria de lentes y ofrecer alternativas según cada caso, como filtros antirreflejantes o lágrimas artificiales.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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