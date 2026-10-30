Salud visual: la importancia de una revisión optométrica para prevenir problemas de visión

En un mundo donde la fatiga visual, el dolor de cabeza y la sensibilidad a la luz suelen normalizarse, los profesionales de la salud ocular hacen un llamado. Un examen optométrico ético previene daños, mejora el estado de ánimo y eleva la calidad de vida de los pacientes de todas las edades. El licenciado en optometría Luis Ángel Luna Hernández, responsable sanitario de la clínica LH Ópticos, y el técnico en optometría José Luis Luna Rosales, coinciden en que la visión influye directamente en el bienestar diario.

“Una corrección adecuada cambia su vida. Es gratificante cuando le pones los lentes a un niño y le mejora el rostro. Una graduación adecuada le permite vivir bonito”, resalta José Luis. “La visión involucra en el estado de ánimo. Cuando una persona batalla para ver esto genera enojo, cansancio. Ver bien hace más fácil las tareas, destensa los músculos del rostro y devuelve la tranquilidad”, dijo Luis Ángel.

MITOS Y ERRORES COMUNES Uno de los mayores desafíos es la costumbre de posponer la consulta hasta que las molestias son severas. Expertos advierten sobre errores frecuentes, como atribuir la resequedad ocular o la cefalea al cansancio, ignorando que responden a problemas de graduación no atendidos. También alertan de los lentes pregraduados de farmacia y el uso de anteojos prestados, decisiones que causan daños a largo plazo. “La graduación es individual y única para cada paciente”, explicó José Luis. Luis Ángel aclara que ver bien a distancia no garantiza ojos sanos. Por ello, subraya la importancia de revisiones preventivas anuales y de atender antecedentes hereditarios.