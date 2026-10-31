Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB

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    Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB
    Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB tras imponerse a Christian Mbilli en Arabia Saudita. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El boxeador mexicano se impuso por decisión unánime en Arabia Saudita, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, y volvió a conquistar una corona mundial

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a ser campeón mundial. El mexicano derrotó por decisión unánime a Christian Mbilli este sábado, en el Kingdom Arena de Riad, y recuperó el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras 12 asaltos.

Los jueces entregaron tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del tapatío, quien regresó al cuadrilátero después de más de un año de inactividad y dejó atrás la derrota sufrida ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Con este resultado, Canelo mejoró su marca profesional a 64 victorias, tres derrotas y dos empates.

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La pelea comenzó con un duelo de estilos. Mbilli, quien llegó como monarca de las 168 libras, buscó imponer presión con combinaciones y un elevado volumen de golpes. Álvarez respondió con paciencia, aprovechó su defensa y eligió los momentos para conectar los impactos más precisos, especialmente con el jab y los contragolpes.

Durante los primeros cinco episodios, el franco-camerunés logró complicar al mexicano con su insistencia sobre el cuerpo y su capacidad para acortar la distancia. Sin embargo, el panorama cambió a partir del sexto asalto, cuando Canelo comenzó a controlar mejor los espacios y a frenar las ofensivas de su rival.

En el séptimo round, Álvarez conectó combinaciones de poder, con un uppercut de derecha que estremeció a Mbilli. Un episodio después llegó una de las acciones polémicas de la función: el réferi Héctor Afu descontó un punto al entonces campeón por golpear detrás de la cabeza del jalisciense.

Con la ventaja en las tarjetas, Canelo administró el ritmo en la recta final. Su jab, movilidad y precisión marcaron la diferencia ante un Mbilli que redujo su actividad y no encontró la manera de recuperar el control. El mexicano completó los 12 episodios sin necesitar el nocaut para escuchar nuevamente su nombre como campeón.

La victoria significó el regreso de Álvarez a la cima del CMB, pero no la recuperación de todos los cinturones de la categoría. En la misma cartelera, Jaime Munguía retuvo el título supermediano de la AMB al vencer por decisión unánime a Nikita Zon, mientras Rafael “Divino” Espinoza defendió su corona pluma de la OMB.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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