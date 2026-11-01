Trapacerías y escándalos en la política nacional y comarcana

EXPEDIENTE TADDEI. Electa mediante una tómbola en la que aparecían otros cuatro personajes ligados a Morena , Guadalupe Taddei cumplió excelentemente sus funciones como árbitro electoral, pero claro, a favor del partido de sus patrocinadores (el mentor nacional de Movimiento de Regeneración Nacional es su padrino). Durante el proceso electoral de 2024, en el que no solamente se encumbró a Sheinbaum en la Presidencia, también, por cálculo de frutero, el INE de Taddei le otorgó una sobrerrepresentación a los aliados del régimen en la Cámara de Diputados. Desde entonces, este gobierno se ha dedicado a desmantelar lo poco que quedaba de las instituciones democráticas en el país.

Después de esa pausa emocional con motivo de nuestro aniversario, doy cuenta de lo acontecido en el inter y de los probables hechos delictivos denunciados por diversos personajes en el escenario de la política nacional y comarcana.

Taddei llegó al INE precedida de un discurso por parte de AMLO sobre los excesos de gasto dentro del instituto y la necesidad de aplicar la austeridad republicana, ¡pero fallote! Resultó que, inmediatamente después de los comicios del 2024, llegó la elección de los ministros, magistrados y jueces del acordeón, que costó 568 pesos por votante y provocó un gasto de 7 mil millones de pesos, que hoy se sabe cómo se repartieron entre los socios de la hoy exconsejera presidenta.

Además, a Taddei le fueron otorgadas facultades de decisión unipersonal sobre la composición de la organización y administración electoral, haciéndolo con tan mal tino que tuvo que cambiar cinco veces de secretario ejecutivo.

Sus servicios al régimen fueron de gran importancia: entregó a Morena la mayoría absoluta en la Cámara y logró posicionar a la hoy tremenda Corte del oficialismo.

Sin embargo, bastaron dos videos y tres audios para destapar la corrupción imperante en el INE, el tráfico de influencias y la evidente riqueza inexplicable encabezada por Taddei y un proveedor de los favoritos.

Los videos evidenciaron una cercanía evidente entre la funcionaria y José Alfredo Hernández Casillas (apoderado de la empresa Cajas Graf). Entonces vienen a mi memoria aquellas palabras del cardenal Richelieu: “La traición es sólo cuestión de tiempo”.

Las teorías conspirativas van desde atribuir el desenlace a la incapacidad de Taddei para responder al escándalo hasta la colocación de un alfil más eficiente y menos vulnerable (aunque eso de posicionar mujeres en puestos públicos como que parece una moda de impunidad, por aquello de las críticas misóginas, como se cataloga cualquier clase de opinión).

Abundan las especulaciones sobre quién ocupará la presidencia del INE. Aunque en Morena sobran perfiles expertos en el mapacheo y las artes de “operación” electoral, ya que cuentan con todo el expertise de la podredumbre del PRI (remember 1988) y, si no les es suficiente, pues con artes del cultivo yucateco podrían recurrir a: Rubén “N”, Miguel “N”, David “N”, Gaby “N” o Carolina Castillo, grupo experto en hacer crecer las boletas, aunque sean planchadas a la hora de la elección, ¡y santo remedio! ¡Fuera más!, dijo Jorge.

EXPEDIENTE RODEO. El Rodeo Coahuila, organizado por el gobierno del estado, resultó un lúcido espectáculo en el que convivió la gente bien y bonita de Saltillo, además de visitantes de otras ciudades.

El gobernador Jiménez informó que para la infraestructura del recinto se destinaron más de 200 millones de pesos y que el evento generó una derrama económica superior a los 100 millones, es decir, apenas la mitad de la inversión realizada.

El foro fue planeado como una ciudad del oeste, muy parecido al centro de Del Rio, Texas. Cuenta con arena y área de restaurantes que generan un ambiente envolvente; en esta ocasión, solamente para gente que pudiera gastar aproximadamente de 3 a 5 mil pesos por día de asistencia. Según cifras del propio gobierno, acudieron alrededor de 125 mil personas.

Y sin ánimo de sumarme a los ciudadanos que fueron definidos por el mismo Manolo como de los “que están en contra de todo y a favor de nada”, es necesario referir que, por lo que hace a la derrama económica para la ciudad, no se debe considerar solamente al rodeo como única fuente de ingresos, pues la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas organizó su convención aquí, lo que contribuyó a llenar las habitaciones de los hoteles y a incrementar la afluencia en restaurantes locales.

Ahora bien, después de este magno evento, surgió un reportaje de una periodista de Proceso (por cierto, perseguida por el régimen de Rubén “N” a través de David “N”), en el que se menciona que la construcción habría alcanzado un costo de mil 200 millones de pesos. Hasta ahora, no ha existido ninguna respuesta por parte del gobierno, con la jiribilla de poder convertirse en la caja negra perfecta de Morena para ser usada en estos tiempos de crisis de imagen. ¡Haya cosa!