Piedras Negras: tres personas heridas y 40 incendios por celebraciones de Año Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La noche del 31 de diciembre y hasta la mañana del 1 de enero de 2026, el Departamento de Bomberos de Piedras Negras atendió 40 reportes de incendios en distintos puntos de la ciudad, así como tres personas lesionadas por el manejo de pirotecnia.

Los siniestros ocurrieron en domicilios, lotes baldíos y una bodega ubicada en la colonia Villas del Carmen. También se registraron cuatro vehículos incendiados en distintos sectores, presuntamente por contacto con material pirotécnico. Afortunadamente, en ninguno de los incendios se reportaron víctimas mortales.

La mayoría de los incidentes fueron ocasionados por la quema de cohetes, palomas y otros artefactos de pirotecnia, cuyos fragmentos cayeron sobre viviendas, lotes con material inflamable o vehículos. Algunos de los incendios podrían haber sido provocados de manera intencional, según indicios preliminares.

Entre los lesionados se encuentran dos menores de edad y un adulto. El primer caso ocurrió en la calle Catarino Ríos, colonia Hacienda La Laja, donde un niño de 13 años sufrió quemaduras en la mano tras tronar una paloma. Al llegar los bomberos, el menor ya había sido trasladado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

En la colonia Cumbres, un niño de 11 años, identificado como Samuel Isaí ¨N¨, presentó quemaduras cerca de una pierna luego de manipular un cuete. Fue atendido en el lugar por paramédicos del cuerpo de Bomberos.

Por último, Óscar ¨N¨, de 25 años, sufrió quemaduras en el rostro y un golpe después de que le cayera parte de un artefacto pirotécnico en la colonia Esfuerzo Nacional. El joven recibió atención inmediata por socorristas de Bomberos en el domicilio.

Elementos de la Policía Civil y de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos para integrar los reportes correspondientes y descartar posibles delitos.

El operativo dejó en evidencia los riesgos del uso de pirotecnia durante las festividades de fin de año y la vulnerabilidad de menores de edad ante estos accidentes. Las autoridades hacen un llamado a extremar precauciones y supervisar su uso para evitar más incidentes similares en la ciudad.

(Con información de medios locales)