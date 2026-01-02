Riña familiar deja a hombre herido con machete en Piedras Negras durante fin de año

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una reunión familiar con motivo del festejo de fin de año terminó en violencia en la colonia Presidentes de Piedras Negras, dejando a un hombre lesionado con un machete la noche del miércoles 31 de diciembre.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle General Lázaro Cárdenas, donde los presentes comenzaron a discutir mientras consumían alcohol. La confrontación escaló hasta que uno de los familiares sacó un machete y agredió a Manuel ¨N¨, de 34 años, provocándole diversas lesiones en los brazos.

Tras la agresión, el presunto responsable, identificado únicamente como Jorge, abandonó el lugar a bordo de una camioneta tipo pickup blanca, sin que se haya logrado su detención hasta el momento. La Policía Municipal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio tras recibir un reporte al número de emergencias 911 para tomar conocimiento de los hechos.

Paramédicos del Departamento de Bomberos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron a un hospital de la ciudad. Según los reportes médicos, Manuel se encuentra estable, ya que las heridas que presentó no representan riesgo para su vida.

Fuentes oficiales confirmaron que la riña se originó durante la convivencia familiar y fue exacerbada por el consumo de alcohol. El agresor permanece prófugo mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero y esclarecer los detalles de la confrontación.

El caso pone de manifiesto los riesgos de las discusiones familiares que derivan en violencia física, incluso en celebraciones aparentemente inofensivas como el fin de año. Las autoridades recomiendan evitar el consumo excesivo de alcohol en reuniones y mantener la calma ante conflictos para prevenir incidentes que puedan terminar en lesiones graves.

Por el momento, las investigaciones continúan y se espera que la Agencia de Investigación Criminal reúna testimonios de los involucrados y vecinos, además de recabar evidencia que permita identificar plenamente al responsable y determinar posibles cargos por lesiones.

(Con información de medios locales)