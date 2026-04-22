Pierde la pierna al caer de tren en movimiento en Nava

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Piedras Negras
/ 22 abril 2026
    Pierde la pierna al caer de tren en movimiento en Nava
    Paramédicos de Bomberos de Nava brindaron atención de emergencia a un joven que resultó gravemente herido tras caer de un tren en movimiento en la estación El Gavilán. REDES SOCIALES

El lesionado fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital, mientras autoridades iniciaron las investigaciones del accidente

NAVA, COAH.- Una maniobra fallida al intentar descender de un tren en movimiento terminó en tragedia para un joven de 24 años, quien sufrió la amputación de su pierna derecha en un accidente ocurrido la mañana de ayer martes en el municipio de Nava.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia en las inmediaciones de la estación ferroviaria conocida como El Gavilán, ubicada cerca de la termoeléctrica José López Portillo, sobre la carretera federal 57. El reporte fue recibido alrededor de las 08:00 horas, cuando se solicitó apoyo urgente tras registrarse una persona gravemente lesionada en las vías.

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De acuerdo con los primeros informes, el joven identificado como Abel ¨N¨ viajaba a bordo del tren acompañado de otro hombre, de nombre Luis ¨N¨, de 40 años. Ambos habrían intentado descender de la unidad en movimiento; sin embargo, durante la maniobra, el lesionado quedó enganchado con su ropa, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera sobre las vías.

La locomotora pasó sobre una de sus extremidades, causándole la amputación de la pierna derecha. Su acompañante logró ponerse a salvo y fue quien dio aviso a los números de emergencia al percatarse de la gravedad del accidente.

Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos de Nava, quienes brindaron los primeros auxilios al joven lesionado. Tras estabilizarlo en el sitio, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Inicialmente se contempló su traslado a una clínica en Piedras Negras; sin embargo, fue ingresado a un hospital en la localidad.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal también arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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