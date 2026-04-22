Encuentran a mujer hondureña sin signos vitales tras discusión familiar en Sabinas

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Sabinas
/ 22 abril 2026
    Encuentran a mujer hondureña sin signos vitales tras discusión familiar en Sabinas
    Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios. ARCHIVO

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas exactas del fallecimiento mediante la necropsia

SABINAS, COAH.- Una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio en la colonia La Joya, en Sabinas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad durante ayer en la mañana, tras el reporte de una situación de emergencia en el sector.

De acuerdo con los primeros datos, el hallazgo ocurrió alrededor de las 07:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Fresno y Ramos Arizpe, hasta donde acudieron elementos de la Policía Estatal y de Seguridad Pública Municipal, luego de recibir el aviso correspondiente. Al arribar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Información preliminar señala que la mujer, de 44 años y presuntamente originaria de Honduras, habría atentado contra su vida. Testimonios recabados en el lugar indican que, horas antes, sostuvo una discusión con su hija, tras lo cual se retiró a su habitación. Fue durante la mañana cuando familiares detectaron la situación y solicitaron apoyo de las autoridades.

El sitio fue asegurado por los elementos policiacos mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como peritos, arribaron para realizar el levantamiento de indicios y continuar con el procesamiento de la escena.

Las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de la víctima, en tanto se realizan los procedimientos legales correspondientes y se notifica a sus familiares. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, que permitirá confirmar las causas del fallecimiento.

El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía, que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y descartar cualquier otra posible línea. Mientras tanto, la zona fue resguardada durante varias horas para facilitar las labores periciales.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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