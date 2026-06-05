Piña fortalece defensas y mejora la digestión, señala especialista de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Piña fortalece defensas y mejora la digestión, señala especialista de Piedras Negras
    La bromelina, una enzima presente de forma natural en la piña, permite utilizar esta fruta en la preparación de marinadas y recetas que requieren ablandar distintos tipos de carne. ARCHIVO

México ocupa el noveno lugar mundial en producción de piña, con Veracruz y Oaxaca como los principales estados productores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La piña, fruta tropical de sabor dulce y refrescante, es una excelente opción para la temporada de calor. Habitualmente se consume fresca como postre, pero también resulta deliciosa en conserva y es un ingrediente versátil en múltiples recetas, destacó América Sánchez de la Cruz, especialista en nutrición de Piedras Negras.

“Gracias a su enzima bromelina, la piña ablanda naturalmente las carnes. Su equilibrio entre acidez y dulzor permite preparar desde marinadas y salsas agridulces hasta postres y bebidas fermentadas”, explicó la nutrióloga.

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Además de utilizarse en mermeladas, almíbares y repostería horneada, su acidez la hace ideal para caramelizar. “Más allá de su sabor, aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, lo que la convierte en un alimento que fortalece el sistema inmunológico, mejora la digestión y ayuda a combatir la inflamación”, agregó.

Originaria de Brasil, la piña pertenece a la familia de las bromeliáceas. Fue descubierta por los españoles durante la conquista de América, y los pueblos indígenas la llamaban “bananas”, término que significa “fruta excelente”.

En México, la producción anual alcanza las 840 mil toneladas, con Veracruz como estado líder, seguido de Oaxaca. A nivel mundial, el país ocupa el noveno lugar entre los principales productores de esta fruta tropical.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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