Piña fortalece defensas y mejora la digestión, señala especialista de Piedras Negras

“Gracias a su enzima bromelina, la piña ablanda naturalmente las carnes. Su equilibrio entre acidez y dulzor permite preparar desde marinadas y salsas agridulces hasta postres y bebidas fermentadas”, explicó la nutrióloga.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La piña, fruta tropical de sabor dulce y refrescante, es una excelente opción para la temporada de calor. Habitualmente se consume fresca como postre, pero también resulta deliciosa en conserva y es un ingrediente versátil en múltiples recetas, destacó América Sánchez de la Cruz, especialista en nutrición de Piedras Negras.

Además de utilizarse en mermeladas, almíbares y repostería horneada, su acidez la hace ideal para caramelizar. “Más allá de su sabor, aporta vitamina C, fibra y antioxidantes, lo que la convierte en un alimento que fortalece el sistema inmunológico, mejora la digestión y ayuda a combatir la inflamación”, agregó.

Originaria de Brasil, la piña pertenece a la familia de las bromeliáceas. Fue descubierta por los españoles durante la conquista de América, y los pueblos indígenas la llamaban “bananas”, término que significa “fruta excelente”.

En México, la producción anual alcanza las 840 mil toneladas, con Veracruz como estado líder, seguido de Oaxaca. A nivel mundial, el país ocupa el noveno lugar entre los principales productores de esta fruta tropical.