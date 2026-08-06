Plantea diputado de Coahuila, Ruiz Guerra, fortalecer Fondo Metropolitano y seguridad

Durante su intervención, el legislador planteó que la nueva legislación contemple el restablecimiento del Fondo Metropolitano, mecanismo que desapareció en 2020. Señaló que es indispensable recuperar este instrumento e incluir los recursos correspondientes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año para impulsar proyectos estratégicos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al concluir la Mesa Interparlamentaria para la Gestión y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas en México, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado local por Coahuila , Guillermo Ruiz Guerra, destacó su participación en las mesas de trabajo, particularmente en la de Gobernanza Metropolitana, donde presentó propuestas que, dijo, buscan fortalecer el desarrollo de las zonas metropolitanas del país.

Ruiz Guerra recordó que Piedras Negras forma parte de una de las zonas metropolitanas del país, por lo que una política pública de esta naturaleza permitiría acceder a recursos para obras y proyectos de desarrollo regional. Agregó que Coahuila cuenta con cuatro zonas metropolitanas y una zona conurbada, lo que hace aún más relevante que la entidad sea considerada dentro de este esquema de financiamiento.

Como segunda propuesta, el diputado señaló que el proyecto de ley debe ampliar su alcance para incorporar temas prioritarios como el agua potable, el alcantarillado, el ordenamiento territorial y la gestión del recurso hídrico. Asimismo, consideró que la seguridad debe formar parte de los ejes de la nueva legislación por ser un elemento indispensable para el desarrollo y la competitividad de las regiones.

“Las zonas metropolitanas requieren trabajar de manera coordinada no solamente en materia de infraestructura y planeación, sino también en seguridad. Es un tema que debe quedar contemplado en la ley para fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno”, expresó.

Finalmente, el legislador destacó que Coahuila se mantiene entre los estados más seguros del país gracias al modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. En ese sentido, consideró que dicho esquema puede servir como referencia dentro de las políticas de coordinación metropolitana que se buscan fortalecer con la nueva legislación.

Ruiz Guerra reiteró que continuará participando en espacios de análisis y construcción de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de Coahuila y de las regiones metropolitanas del país.