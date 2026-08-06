Plantea diputado de Coahuila, Ruiz Guerra, fortalecer Fondo Metropolitano y seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Plantea diputado de Coahuila, Ruiz Guerra, fortalecer Fondo Metropolitano y seguridad
    Guillermo Ruiz Guerra, participó en la Mesa Interparlamentaria para la Gestión y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas en México, donde presentó propuestas para fortalecer la nueva legislación. REDES SOCIALES

Guillermo Ruiz Guerra propuso recuperar este mecanismo de financiamiento e incorporar la seguridad, el agua y el ordenamiento territorial en la nueva legislación metropolitana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Al concluir la Mesa Interparlamentaria para la Gestión y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas en México, celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado local por Coahuila, Guillermo Ruiz Guerra, destacó su participación en las mesas de trabajo, particularmente en la de Gobernanza Metropolitana, donde presentó propuestas que, dijo, buscan fortalecer el desarrollo de las zonas metropolitanas del país.

Durante su intervención, el legislador planteó que la nueva legislación contemple el restablecimiento del Fondo Metropolitano, mecanismo que desapareció en 2020. Señaló que es indispensable recuperar este instrumento e incluir los recursos correspondientes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año para impulsar proyectos estratégicos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ruben-moreira-diputado-federal-por-coahuila-advierte-riesgo-de-censura-en-lineamientos-sobre-derecho-de-las-audiencias-ID22652965

Ruiz Guerra recordó que Piedras Negras forma parte de una de las zonas metropolitanas del país, por lo que una política pública de esta naturaleza permitiría acceder a recursos para obras y proyectos de desarrollo regional. Agregó que Coahuila cuenta con cuatro zonas metropolitanas y una zona conurbada, lo que hace aún más relevante que la entidad sea considerada dentro de este esquema de financiamiento.

Como segunda propuesta, el diputado señaló que el proyecto de ley debe ampliar su alcance para incorporar temas prioritarios como el agua potable, el alcantarillado, el ordenamiento territorial y la gestión del recurso hídrico. Asimismo, consideró que la seguridad debe formar parte de los ejes de la nueva legislación por ser un elemento indispensable para el desarrollo y la competitividad de las regiones.

“Las zonas metropolitanas requieren trabajar de manera coordinada no solamente en materia de infraestructura y planeación, sino también en seguridad. Es un tema que debe quedar contemplado en la ley para fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno”, expresó.

Finalmente, el legislador destacó que Coahuila se mantiene entre los estados más seguros del país gracias al modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. En ese sentido, consideró que dicho esquema puede servir como referencia dentro de las políticas de coordinación metropolitana que se buscan fortalecer con la nueva legislación.

Ruiz Guerra reiteró que continuará participando en espacios de análisis y construcción de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de Coahuila y de las regiones metropolitanas del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Recursos Públicos

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad