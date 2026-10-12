Ponen a salvo a seis personas tras incendiarse camioneta en Morelos, Coahuila

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    Ponen a salvo a seis personas tras incendiarse camioneta en Morelos, Coahuila
    Bomberos de Morelos acudieron al tramo carretero para combatir el fuego en el compartimento del motor y el interior de la unidad. REDES SOCIALES

Los ocupantes viajaban desde Allende hacia Ciudad Acuña cuando detectaron olor a quemado y descubrieron que el fuego avanzaba en el vehículo, a la altura de El Castillito

MORELOS, COAH.- Un viaje rumbo a Ciudad Acuña terminó en una emergencia para seis personas, luego de que la camioneta en la que se desplazaban comenzara a incendiarse sobre la carretera Morelos-Allende, a la altura del establecimiento conocido como El Castillito.

El reporte se recibió alrededor de las 13:43 horas del domingo 11 de octubre. La unidad, una Ford Explorer modelo 2014 con placas de Coahuila, comenzó a presentar señales de incendio mientras circulaba por el tramo carretero.

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Francisco Javier García Ibarra, de 54 años y propietario del vehículo, explicó que el grupo había salido de Allende con destino a Ciudad Acuña. Durante el trayecto, los ocupantes detectaron un fuerte olor a quemado, aunque al principio creyeron que provenía de un basurero cercano.

Fue al aproximarse a El Castillito cuando advirtieron que las llamas comenzaban a salir de la camioneta. Ante el riesgo de que el fuego avanzara, los seis pasajeros descendieron de inmediato y se alejaron de la unidad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos acudieron al lugar para combatir el siniestro. Los rescatistas desplegaron líneas de manguera y trabajaron para controlar las llamas, que ya habían alcanzado parte del habitáculo y el compartimento del motor.

El director de la corporación, Hugo Martín Zubeldía Cantú, informó que ninguna de las seis personas resultó lesionada. Sin embargo, el vehículo presentó daños materiales considerables a consecuencia del fuego.

Sobre el origen del incendio, el propietario comentó que recientemente se había realizado una reparación al sistema de aire acondicionado. No obstante, hasta el momento no se ha establecido si ese antecedente tuvo alguna relación con el siniestro.

Las autoridades no han determinado oficialmente qué provocó el fuego. La rápida evacuación de los ocupantes permitió que todos quedaran a salvo antes de que la situación se agravara.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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