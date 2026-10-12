Calcinan llamas auto tras chocar contra poste de luz en Múzquiz

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Sabinas
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    Calcinan llamas auto tras chocar contra poste de luz en Múzquiz
    Bomberos de Protección Civil de Palaú acudieron a la curva Guillén para controlar la emergencia. REDES SOCIALES

El percance ocurrió la tarde del domingo y, según testigos, el automovilista habría sido llevado a su domicilio antes de la llegada de los rescatistas; su estado de salud no ha sido confirmado

MÚZQUIZ, COAH.- Un automóvil terminó reducido a chatarra luego de que presuntamente su conductor perdiera el control al circular por una curva de la carretera estatal 20, saliera del camino y chocara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que desató un incendio la tarde de ayer domingo.

El accidente ocurrió en la curva Guillén, sobre el tramo carretero Múzquiz-Palaú, donde el vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica tras el impacto. En cuestión de momentos, el fuego se extendió por la unidad y obligó a solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.

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El automóvil involucrado era un Chevrolet Astra gris, modelo 2010. Al recibir el reporte del siniestro, bomberos de Protección Civil de Palaú se trasladaron al sitio en la unidad PC-52, bajo el mando del director Víctor Guajardo Loo.

A su llegada, los elementos encontraron el vehículo envuelto en llamas, por lo que iniciaron las maniobras para extinguir el fuego y enfriar la zona, con el propósito de descartar riesgos posteriores. Una vez controlada la emergencia, la unidad fue considerada pérdida total por los daños provocados por el incendio.

Sobre el conductor, identificado por testigos como Ulises, trascendió que habría sido llevado en un vehículo particular hasta su domicilio antes de que arribaran los rescatistas. Sin embargo, no se proporcionó información oficial que permitiera confirmar su estado de salud o si sufrió lesiones.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal también acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias que ocasionaron la salida del camino.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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