Calcinan llamas auto tras chocar contra poste de luz en Múzquiz

El accidente ocurrió en la curva Guillén, sobre el tramo carretero Múzquiz -Palaú, donde el vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica tras el impacto. En cuestión de momentos, el fuego se extendió por la unidad y obligó a solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.

MÚZQUIZ, COAH.- Un automóvil terminó reducido a chatarra luego de que presuntamente su conductor perdiera el control al circular por una curva de la carretera estatal 20, saliera del camino y chocara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que desató un incendio la tarde de ayer domingo.

El automóvil involucrado era un Chevrolet Astra gris, modelo 2010. Al recibir el reporte del siniestro, bomberos de Protección Civil de Palaú se trasladaron al sitio en la unidad PC-52, bajo el mando del director Víctor Guajardo Loo.

A su llegada, los elementos encontraron el vehículo envuelto en llamas, por lo que iniciaron las maniobras para extinguir el fuego y enfriar la zona, con el propósito de descartar riesgos posteriores. Una vez controlada la emergencia, la unidad fue considerada pérdida total por los daños provocados por el incendio.

Sobre el conductor, identificado por testigos como Ulises, trascendió que habría sido llevado en un vehículo particular hasta su domicilio antes de que arribaran los rescatistas. Sin embargo, no se proporcionó información oficial que permitiera confirmar su estado de salud o si sufrió lesiones.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal también acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias que ocasionaron la salida del camino.