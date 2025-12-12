Por cierre de la frontera a exportación de ganado, pierde Coahuila 50 millones de dólares

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- México ha dejado de percibir cerca de 700 millones de dólares por el cierre de la frontera estadounidense a la exportación de ganado, una medida impuesta tras la detección del gusano barrenador en territorio nacional, informó Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer pierde la vida atropellada en la Torreón-Matamoros; conductor se da a la fuga

El dirigente detalló que solo en Coahuila, las pérdidas oscilan entre 40 y 50 millones de dólares, lo que representa una caída estimada de 720 a 910 millones de pesos en ingresos para productores locales.