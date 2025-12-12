Por cierre de la frontera a exportación de ganado, pierde Coahuila 50 millones de dólares
La Unión Ganadera Regional de Coahuila alerta que la plaga ha frenado exportaciones y generado pérdidas sin precedentes
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- México ha dejado de percibir cerca de 700 millones de dólares por el cierre de la frontera estadounidense a la exportación de ganado, una medida impuesta tras la detección del gusano barrenador en territorio nacional, informó Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.
El dirigente detalló que solo en Coahuila, las pérdidas oscilan entre 40 y 50 millones de dólares, lo que representa una caída estimada de 720 a 910 millones de pesos en ingresos para productores locales.
Ayala recordó que a un año de la reaparición del gusano barrenador del ganado (GBG) ya se han registrado más de 11 mil casos en bovinos, con mayor incidencia en los estados del sur y sureste del país.
Además, señaló que los costos asociados a tratamientos, movilización y medidas sanitarias fluctúan entre mil 200 y dos mil pesos por animal, lo que eleva el impacto económico nacional a casi tres mil millones de pesos.
La mayor parte de estos gastos ha recaído sobre los ganaderos del sur, donde la plaga mantiene una presencia más agresiva.