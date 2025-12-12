Mujer pierde la vida atropellada en la Torreón-Matamoros; conductor se da a la fuga

/ 12 diciembre 2025
    Entre las pertenencias de la víctima se encontró un recibo de agua, que podría ayudar a identificarla. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La víctima aún no ha sido identificada; al momento del accidente vestía sudadera rosa sobre gris, calzado tipo Converse y llevaba un bolso negro

TORREÓN, COAH.- Este viernes, en la carretera Torreón-Matamoros, en los límites con este municipio, una mujer de unos 50 años perdió la vida tras ser embestida por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

Los reportes indican que la mujer habría descendido momentos antes de un vehículo e intentaba cruzar los carriles de la carretera cuando fue impactada por una camioneta blanca, tipo Ranger, cerca de las 08:00 horas de este viernes.

La víctima, que aún no ha sido identificada, vestía al momento de los hechos una sudadera rosa sobre otra gris oscura, calzado deportivo tipo Converse y portaba un bolso negro.

En un intento por establecer su identidad, las autoridades encontraron entre sus pertenencias un recibo de servicio de agua a nombre de San Juana Pérez Chávez; no obstante, las corporaciones policíacas y ministeriales aún trabajan para confirmar si la persona fallecida corresponde a la titular de dicho documento.

