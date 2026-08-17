Preparan taller para mujeres taxistas enfocado en igualdad y entornos seguros en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Mujeres operadoras de taxis participarán este 18 de agosto en el taller “Taxi rosa: El viaje hacia la igualdad”, una actividad enfocada en fortalecer la sensibilización sobre perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres en Piedras Negras, Coahuila. El encuentro se realizará a las 12:00 horas en el Salón Azul de Usos Múltiples del DIF Municipal y será impartido por la regidora Ivonnet Vega López, quien abordará temas relacionados con la construcción de espacios laborales y sociales más seguros, respetuosos e igualitarios.

La capacitación busca generar un espacio de aprendizaje y reflexión para quienes desempeñan labores como operadoras del servicio de taxi, actividad que implica mantener contacto permanente con usuarios y enfrentar distintos escenarios durante sus jornadas de trabajo. A través de “Taxi rosa”, se pretende brindar herramientas para identificar situaciones de violencia, fortalecer la perspectiva de género y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres operadoras de taxis, quienes podrán participar en esta jornada de capacitación. El taller también pone sobre la mesa la importancia de incorporar la perspectiva de género en actividades relacionadas con la movilidad y la prestación de servicios, particularmente en aquellos espacios donde las mujeres desarrollan labores que tradicionalmente han sido ocupadas mayoritariamente por hombres. La cita es este martes 18 de agosto a las 12:00 horas, en el Salón Azul de Usos Múltiples del DIF Municipal.