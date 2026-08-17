Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos tras terremoto de 7.4 en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que dos ciudadanos mexicanos fallecieron en el contexto de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación con los familiares de los connacionales fallecidos y les brinda acompañamiento. “Sí, y hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias, incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo”, declaró Sheinbaum.

DOS MEXICANOS ESTABAN DESAPARECIDOS EN PEREIRA Desde el pasado 14 de agosto, la Embajada de México en Colombia había informado sobre la búsqueda de dos ciudadanos mexicanos que permanecían desaparecidos en Pereira, una de las ciudades afectadas por el terremoto. Se trataba de Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42, ambos originarios de Durango. De acuerdo con información difundida por sus familiares, la pareja se encontraba hospedada en el hotel Dibeni, inmueble que colapsó durante el movimiento telúrico. Los familiares señalaron que perdieron comunicación con ambos minutos antes del sismo. Tras conocer el reporte de desaparición, autoridades consulares mexicanas iniciaron las labores de seguimiento y mantuvieron comunicación con los familiares de los dos connacionales. La Embajada de México en Colombia informó que personal consular recibió a los familiares en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, para posteriormente acompañarlos durante su traslado a la región de Pereira. “Se les facilitó apoyo económico para su hospedaje y alimentación, de igual manera se puso a su disposición apoyo psicológico”, informó la representación diplomática. SRE MANTIENE CONTACTO CON LAS FAMILIAS Sheinbaum explicó que la Cancillería continúa atendiendo a las familias de los mexicanos fallecidos y que incluso fueron trasladadas a Colombia para dar seguimiento a la situación. La presidenta indicó que el gobierno mexicano mantiene el acompañamiento correspondiente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La confirmación realizada durante la conferencia matutina constituye el primer pronunciamiento público de la presidenta sobre el fallecimiento de dos mexicanos relacionados con la emergencia provocada por el terremoto. Previamente, las autoridades mexicanas habían informado sobre la desaparición de la pareja y las labores para localizarla.

MÉXICO ENVÍA AYUDA HUMANITARIA A COLOMBIA Además del seguimiento a los mexicanos afectados por el terremoto, Sheinbaum informó sobre la ayuda enviada por México a Colombia para atender la emergencia. La presidenta explicó que ya fueron enviadas las despensas solicitadas por las autoridades colombianas, así como los medicamentos requeridos para apoyar a las personas afectadas. “Con despensas, como se mencionó. A ver si tienen los datos completos de lo que se ha enviado a Colombia y ya no enviamos a los rescatistas, ya solamente las despensas que solicitaron y los medicamentos”, señaló. De esta manera, el apoyo mexicano se concentra actualmente en los insumos humanitarios y médicos solicitados por las autoridades colombianas.

TERREMOTO DE MAGNITUD 7.4 GOLPEÓ COLOMBIA El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7.4. El movimiento provocó afectaciones en distintas zonas del país sudamericano, particularmente en el suroccidente. Pereira se encontraba entre las localidades afectadas y en esta región se registró el colapso del hotel Dibeni, donde, de acuerdo con sus familiares, se encontraban los dos mexicanos posteriormente reportados como fallecidos. La emergencia también generó el despliegue de equipos de rescate y atención humanitaria para la búsqueda de personas y la evaluación de los daños ocasionados por el movimiento telúrico. Con la confirmación de Sheinbaum, el gobierno mexicano mantiene como prioridad el acompañamiento a los familiares de los dos connacionales fallecidos, mientras continúa la atención consular relacionada con la emergencia.

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