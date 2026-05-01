PRI destaca avances y pide fortalecer respaldo legislativo en Coahuila

Comentó que actualmente se ejecutan obras y proyectos que impactan de manera directa en la región norte, particularmente en Piedras Negras, la cual consideró estratégica para el desarrollo económico del estado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El secretario de Organización del PRI en Coahuila , Diego Rodríguez, habló sobre los avances alcanzados en la entidad. A su criterio, señaló la necesidad de consolidar un equipo legislativo que respalde el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En ese sentido, afirmó que el Congreso requiere perfiles comprometidos que acompañen las decisiones del Ejecutivo estatal, con el bienestar de Coahuila y sus municipios como prioridad.

El dirigente priista advirtió que, aunque existe confianza en los resultados electorales, no se debe caer en triunfalismos. Señaló que es fundamental respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Recordó que cada proceso electoral refleja los sueños y aspiraciones de la población, por lo que debe asumirse con responsabilidad y cercanía hacia la gente.

Asimismo, aseguró que Manolo Jiménez Salinas obtuvo un respaldo histórico al ganar en todos los municipios y regiones del estado, lo que, dijo, refleja la confianza ciudadana en su proyecto.

Finalmente, afirmó que Coahuila mantiene indicadores positivos en seguridad y calidad de vida. Añadió que ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras se posicionan entre las más seguras del país, gracias a la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.