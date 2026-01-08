Primer suicidio de 2026 en Piedras Negras: hallan a adulto mayor sin vida

Piedras Negras
/ 8 enero 2026
    Primer suicidio de 2026 en Piedras Negras: hallan a adulto mayor sin vida
    suicidio. La vivienda en la colonia Benito Juárez fue asegurada tras el hallazgo del cuerpo. FOTO: ARCHIVO

El octogenario habría decidido quitarse la vida debido a las enfermedades que padecía, factor que presuntamente influyó en su estado emocional, según los primeros reportes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tarde del miércoles, un adulto mayor se quitó la vida al interior de su domicilio en la colonia San Joaquín, marcando el primer suicidio registrado en Piedras Negras durante 2026. La víctima fue identificada como José ¨N¨, de 86 años, quien padecía diversas enfermedades, situación que presuntamente influyó en su decisión de atentar contra su vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó cuando un familiar ingresó al baño de la vivienda y encontró a José sin signos vitales. Inmediatamente dio aviso a las autoridades, movilizando a elementos de Seguridad Pública y paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes certificaron el deceso al arribar al domicilio ubicado sobre la calle 10 de Mayo.

TE PUEDE INTERESAR: Joven intenta quitarse la vida tras crisis emocional en Castaños

El área fue acordonada por la Policía mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del hecho. Las autoridades informaron que la intervención de los paramédicos se limitó a confirmar la muerte del adulto mayor, ya que no presentaba signos de vida.

Este incidente se suma a las cifras de suicidios registradas en la región durante 2025, cuando se contabilizaron 35 casos, de los cuales 33 ocurrieron en la cabecera municipal de Piedras Negras, superando los registros de años anteriores. El hecho de este miércoles evidencia la continuidad de esta problemática y su impacto en la comunidad local.

Autoridades reiteraron la importancia de que las personas en situación de crisis busquen apoyo emocional y psicológico, así como asistencia profesional oportuna ante pensamientos suicidas o problemas de salud mental. Se enfatizó que la prevención y la atención temprana son clave para evitar tragedias similares.

El primer suicidio del año en Piedras Negras dejó consternada a la comunidad de la colonia San Joaquín, destacando la necesidad de reforzar la atención a personas vulnerables, especialmente adultos mayores que viven solos o padecen enfermedades crónicas.

(Con información de medios locales)

Temas


Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo
Barry J. Pollack, de 61 años, lidera la defensa de Nicolás Maduro tras su captura en Caracas

Abogado de Maduro, defendió a Julian Assange y más casos complejos internacionales