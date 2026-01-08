Primer suicidio de 2026 en Piedras Negras: hallan a adulto mayor sin vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tarde del miércoles, un adulto mayor se quitó la vida al interior de su domicilio en la colonia San Joaquín, marcando el primer suicidio registrado en Piedras Negras durante 2026. La víctima fue identificada como José ¨N¨, de 86 años, quien padecía diversas enfermedades, situación que presuntamente influyó en su decisión de atentar contra su vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó cuando un familiar ingresó al baño de la vivienda y encontró a José sin signos vitales. Inmediatamente dio aviso a las autoridades, movilizando a elementos de Seguridad Pública y paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes certificaron el deceso al arribar al domicilio ubicado sobre la calle 10 de Mayo.

El área fue acordonada por la Policía mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del hecho. Las autoridades informaron que la intervención de los paramédicos se limitó a confirmar la muerte del adulto mayor, ya que no presentaba signos de vida.

Este incidente se suma a las cifras de suicidios registradas en la región durante 2025, cuando se contabilizaron 35 casos, de los cuales 33 ocurrieron en la cabecera municipal de Piedras Negras, superando los registros de años anteriores. El hecho de este miércoles evidencia la continuidad de esta problemática y su impacto en la comunidad local.

Autoridades reiteraron la importancia de que las personas en situación de crisis busquen apoyo emocional y psicológico, así como asistencia profesional oportuna ante pensamientos suicidas o problemas de salud mental. Se enfatizó que la prevención y la atención temprana son clave para evitar tragedias similares.

El primer suicidio del año en Piedras Negras dejó consternada a la comunidad de la colonia San Joaquín, destacando la necesidad de reforzar la atención a personas vulnerables, especialmente adultos mayores que viven solos o padecen enfermedades crónicas.

(Con información de medios locales)