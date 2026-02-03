Saltillo: por proyecto de Parque Norte, mantiene empresa diálogo con vecinos

La empresa Davisa reiteró que está en el proceso de los trámites para poder comenzar con la construcción de Parque Norte, por lo que mantiene constante diálogo con vecinos cercanos.

Tal como publicó VANGUARDIA en diciembre pasado, el Centro comercial sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio alista el inicio de obras después de cumplir con los trámites.

La empresa aseguró a este medio que próximamente se darán a conocer más detalles en un anuncio oficial.

Entre los detalles técnicos que se analizan antes de dicho anuncio, está la movilidad de la zona ante la inquietud que han mostrado vecinos cercanos al sector en los últimos meses.

“En general, se trata de un proyecto en donde un terreno que hoy es baldío y que, con una visión de desarrollo urbano, está pensado para convertirse en un espacio que genere actividad, orden y plusvalía para la zona, como ha ocurrido en otros desarrollos de Grupo Davisa (como Parque Centro)”, informó la empresa este martes.

Además expuso que se han realizado acercamientos y charlas con habitantes cercanos “en un ánimo de diálogo y escucha”.

“Dado que existen posturas distintas dentro del mismo fraccionamiento, hemos considerado positivo invitar a los propios vecinos a organizarse a través de un comité, que permita una interacción más clara y representativa conforme el proyecto avance y se dé a conocer de manera formal” expuso también Davisa.

Asimismo el municipio de Saltillo informó que hasta la tarde de este martes, no se ha realizado una solicitud para la construcción de Parque Norte

VECINOS MOSTRARON INQUIETUDES POR VIALIDAD

Fue en diciembre del 2024 cuando vecinos del fraccionamiento Hábita II expusieron su inconformidad con la construcción del desarrollo de usos mixtos que ocupará un terreno que actualmente alberga canchas de béisbol.

“Nuestra principal preocupación es que Colosio se va a saturar. O sea, vas a hacer un Parque Norte y, ¿qué vialidades estás alternando? Está el rumor de que se va a abrir Hábita II, y queremos evitar eso. Se nos vendió como un fraccionamiento cerrado totalmente”, señaló una de las vecinas del sector en 2024.

Entonces también indicaron que la calle Los Álamos es muy angosta y no permitirá un flujo adecuado de vehículos.

Alberto Mohamar Servín, director de la División Comercial de Grupo Davisa, informó en diciembre pasado que Parque Norte contará con macrolotes para oficinas, comercios, restaurantes y vivienda.

Detalló que se proyectan mil 500 viviendas, dos franquicias de hoteles y una cadena de hospitales.

“Es un proyecto de 19 hectáreas, lo arrancamos en marzo, es un proyecto de usos mixtos y una extensión de Parque Centro, es un proyecto que le va a caer muy bien a Saltillo y vienen cosas muy interesantes”, dijo en diciembre Mohamar Servín.