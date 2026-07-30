ProAnimal de Piedras Negras pide peritos veterinarios forenses para Coahuila

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    ProAnimal de Piedras Negras pide peritos veterinarios forenses para Coahuila
    Uno de los principales pendientes en Coahuila para combatir el maltrato animal es la creación de plazas de peritos veterinarios forenses. ARCHIVO

La asociación plantea fortalecer las investigaciones por maltrato animal con especialistas en cada región del estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La presidenta del Voluntariado ProAnimal A.C. —en Piedras Negras— Irene Herrera Díaz, advirtió que uno de los principales pendientes en Coahuila para combatir el maltrato animal es la creación de plazas de peritos veterinarios forenses, indispensables para integrar correctamente las investigaciones y garantizar sanciones a los responsables.

La activista consideró positiva la intención del Gobierno del Estado de fortalecer la Fiscalía especializada en delitos contra los animales e incrementar las penas por maltrato. Sin embargo, subrayó que sin personal especializado resulta imposible realizar investigaciones científicas y sólidas.

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Explicó que, fuera de Saltillo, las regiones del estado carecen de peritos veterinarios forenses, encargados de practicar necropsias, determinar causas de muerte y certificar lesiones conforme a los requisitos del Ministerio Público. Ante esta carencia, señaló que las asociaciones protectoras deben recurrir a médicos veterinarios particulares y cubrir los costos con recursos propios, aunque muchos no cuentan con la especialización forense necesaria para emitir dictámenes con valor pericial.

Herrera Díaz hizo un llamado al gobernador para que, además del fortalecimiento de la Fiscalía, se contemple la contratación de al menos un perito veterinario forense por región. Con ello, dijo, se agilizarían las investigaciones y se fortalecerían los procesos judiciales en casos de crueldad y maltrato animal.

La representante de ProAnimal destacó que el aumento en las sanciones ayudaría a inhibir estas conductas, pues las penas actuales permiten que muchos agresores enfrenten consecuencias mínimas. Recordó que el caso del perro Rocky visibilizó la problemática y generó mayor conciencia social sobre la necesidad de proteger a los seres sintientes.

Finalmente, reconoció la labor de asociaciones y rescatistas independientes, quienes con frecuencia asumen responsabilidades que corresponden a las autoridades sin recibir apoyos suficientes. Informó además que próximamente se conformará el Consejo de Protección Animal de Piedras Negras, previsto en el reglamento municipal, para coordinar acciones entre autoridades, asociaciones y médicos veterinarios.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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