Procesan a conductor detenido con armas y 400 cartuchos en carretera Allende-Piedras Negras

Un juez de Control ordenó que permanezca bajo prisión preventiva oficiosa durante el plazo establecido para la investigación complementaria.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Emilio “N” fue vinculado a proceso después de que agentes federales localizaron una escopeta, un arma corta y cientos de cartuchos en el vehículo que conducía por el tramo Allende- Piedras Negras .

La Fiscalía General de la República informó que la detención ocurrió durante una revisión de rutina realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial. Al inspeccionar la unidad, los agentes encontraron el armamento y las municiones que dieron origen al procedimiento penal.

El inventario oficial del aseguramiento incluye 400 cartuchos, una escopeta, dos cargadores abastecidos con 16 cartuchos y un arma corta. La dependencia no detalló en su comunicado los calibres, las características del vehículo ni el punto kilométrico donde se efectuó la intervención.

Después del aseguramiento, los policías ministeriales pusieron a Emilio “N” a disposición del Fiscal Federal. El caso fue atendido por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, instancia que ejerció acción penal y llevó al detenido ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, la representación federal obtuvo la vinculación a proceso por la probable participación del imputado en el delito de transporte de arma de fuego y cartuchos. Con esta resolución, el caso continuará bajo investigación dentro del procedimiento penal.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Ese periodo corresponde a una etapa del proceso y no representa una pena de prisión ni una sentencia sobre la responsabilidad del conductor.