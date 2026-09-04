Propietario bloquea bulevar Alonso Ancira en Piedras Negras; exige indemnización por terrenos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Por segunda ocasión, Gustavo Carranza bloqueó el acceso al bulevar Alonso Ancira, en Piedras Negras, para exigir una indemnización por la utilización de terrenos que asegura son de su propiedad y en los que actualmente se realizan obras de infraestructura vial. El propietario señaló que los trabajos incluyen perforaciones de aproximadamente 10 metros de profundidad en una franja de su terreno, labores que aparentemente estarían vinculadas con el proyecto de construcción de un puente elevado hacia el camino al ejido El Centinela.

Carranza indicó que la afectación abarca unas cinco hectáreas, equivalentes, según sus estimaciones, a cerca de 2.5 kilómetros del bulevar Alonso Ancira, además de otras tres hectáreas en la ruta que conduce al ejido El Centinela.

El propietario reclama una indemnización por los terrenos utilizados y por lo que considera una afectación a su patrimonio familiar. Recordó que hace unos 15 años se ejecutó una obra similar por la que, según afirmó, tampoco recibió la compensación correspondiente. Añadió que la zona ya había sufrido deterioro debido a la extracción de carbón y otros materiales realizada anteriormente, situación que, aseguró, redujo el valor comercial de los terrenos.

Antes de recurrir nuevamente al bloqueo, Carranza aseguró haber buscado diálogo con representantes de la empresa constructora y funcionarios municipales, incluidos secretarios del Ayuntamiento, sin obtener una respuesta que resolviera su reclamo.

El propietario advirtió que mantendrá la protesta hasta alcanzar un acuerdo de compensación, pues sostiene que los trabajos continúan dentro de su propiedad mientras permanece pendiente su reclamo patrimonial.