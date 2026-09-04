Propietario bloquea bulevar Alonso Ancira en Piedras Negras; exige indemnización por terrenos

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Piedras Negras
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    Propietario bloquea bulevar Alonso Ancira en Piedras Negras; exige indemnización por terrenos
    El propietario desplegó una manta con las leyendas “No hay paso” y “Propiedad privada” para reclamar la utilización de los terrenos. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Gustavo Carranza asegura que parte de su propiedad es utilizada para obras viales y que, pese a buscar diálogo con autoridades y la constructora, no ha alcanzado un acuerdo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Por segunda ocasión, Gustavo Carranza bloqueó el acceso al bulevar Alonso Ancira, en Piedras Negras, para exigir una indemnización por la utilización de terrenos que asegura son de su propiedad y en los que actualmente se realizan obras de infraestructura vial.

El propietario señaló que los trabajos incluyen perforaciones de aproximadamente 10 metros de profundidad en una franja de su terreno, labores que aparentemente estarían vinculadas con el proyecto de construcción de un puente elevado hacia el camino al ejido El Centinela.

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Carranza indicó que la afectación abarca unas cinco hectáreas, equivalentes, según sus estimaciones, a cerca de 2.5 kilómetros del bulevar Alonso Ancira, además de otras tres hectáreas en la ruta que conduce al ejido El Centinela.

$!Carranza asegura que parte de sus terrenos ha sido utilizada para obras viales sin que hasta ahora exista un acuerdo de compensación.
Carranza asegura que parte de sus terrenos ha sido utilizada para obras viales sin que hasta ahora exista un acuerdo de compensación. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El propietario reclama una indemnización por los terrenos utilizados y por lo que considera una afectación a su patrimonio familiar. Recordó que hace unos 15 años se ejecutó una obra similar por la que, según afirmó, tampoco recibió la compensación correspondiente.

Añadió que la zona ya había sufrido deterioro debido a la extracción de carbón y otros materiales realizada anteriormente, situación que, aseguró, redujo el valor comercial de los terrenos.

$!Gustavo Carranza colocó señalamientos para impedir el acceso al bulevar Alonso Ancira como parte de su protesta.
Gustavo Carranza colocó señalamientos para impedir el acceso al bulevar Alonso Ancira como parte de su protesta. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Antes de recurrir nuevamente al bloqueo, Carranza aseguró haber buscado diálogo con representantes de la empresa constructora y funcionarios municipales, incluidos secretarios del Ayuntamiento, sin obtener una respuesta que resolviera su reclamo.

$!Montículos de tierra fueron colocados sobre el puente para impedir la circulación vehicular durante la protesta.
Montículos de tierra fueron colocados sobre el puente para impedir la circulación vehicular durante la protesta. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El propietario advirtió que mantendrá la protesta hasta alcanzar un acuerdo de compensación, pues sostiene que los trabajos continúan dentro de su propiedad mientras permanece pendiente su reclamo patrimonial.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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