Dan positivo a antidoping un policía y un cadete en Piedras Negras

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    Dan positivo a antidoping un policía y un cadete en Piedras Negras
    Un policía y un cadete enfrentarían la baja luego de obtener resultados positivos en una prueba antidoping en la Policía Municipal de Piedras Negras. CORTESÍA

Los nombres y la sustancia detectada en los dos nuevos casos aún no han sido revelados oficialmente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un elemento de la Policía Municipal y un cadete de Seguridad Pública de Piedras Negras dieron positivo a una prueba antidoping, por lo que se contempla su baja de la corporación, como parte de los mecanismos de control aplicados al personal encargado de la seguridad.

La información trasciende en medio de una política de aplicación de exámenes toxicológicos a trabajadores municipales y elementos de seguridad, aunque hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente los nombres de los dos involucrados ni la sustancia que habría sido detectada en sus muestras.

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El caso cobra relevancia debido a que la administración municipal ha utilizado las pruebas antidoping como una herramienta para revisar la permanencia de servidores públicos. En febrero de 2025, el Ayuntamiento aplicó 200 exámenes sorpresa a personal de distintas áreas y cinco trabajadores resultaron positivos.

Entre ellos se encontraba un policía municipal, además de dos inspectores de transporte y dos inspectores municipales. Los cinco fueron separados de sus cargos.

En aquella jornada, tres de los resultados correspondieron a marihuana, uno a cocaína y otro a opiáceos, de acuerdo con información difundida entonces por medios locales. El Gobierno Municipal anunció que este tipo de revisiones continuarían realizándose de manera periódica y aleatoria para reforzar la transparencia y la confianza en el servicio público.

Meses después, en julio de 2025, se practicaron pruebas sorpresa a 123 elementos de la Policía Municipal y del grupo de Acción y Reacción, con resultados negativos en los exámenes reportados públicamente. Estas acciones formaron parte de los controles implementados para detectar oportunamente el consumo de sustancias entre integrantes de las corporaciones.

El tema también alcanzó al alcalde Jacobo Rodríguez, quien en agosto de 2025 decidió someterse públicamente a una prueba antidoping junto con integrantes de su gabinete, luego de ser cuestionado por una reportera sobre si estaría dispuesto a realizarse el examen. El resultado que hizo público fue negativo para opiáceos, metanfetaminas, cocaína, anfetaminas y marihuana.

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En ese contexto, el nuevo caso representa otro episodio dentro de la política de vigilancia toxicológica aplicada en Piedras Negras. La separación del policía y el cadete dependerá del procedimiento administrativo correspondiente, mientras que la autoridad deberá precisar si los resultados fueron confirmados y cuáles serán las medidas definitivas.

Por ahora, el dato central es que ambos dieron positivo y enfrentarían la baja, sin que exista información pública suficiente para identificar la sustancia detectada o establecer mayores detalles sobre las circunstancias de las pruebas.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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