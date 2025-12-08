Quedan libres estudiantes tras denuncia de abuso en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Dos estudiantes del CBTIS 34 de Piedras Negras, ambos de 17 años, quedaron en libertad luego de que un juez especializado determinara no vincularlos a proceso por presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de 16 años.

Los adolescentes, identificados como Yeshua “N” y Diego “N”, fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación Criminal tras la denuncia presentada en noviembre. La víctima, estudiante del mismo plantel, acusó que los jóvenes la engañaron para acudir a un domicilio con el pretexto de realizar una tarea escolar, donde presuntamente habría ocurrido el ataque y se indicó que le administraron una pastilla que la dejó incapacitada temporalmente.

Yeshua “N” fue detenido mediante mandamiento judicial, mientras que Diego “N” se presentó ante el juez penal acompañado de su abogado defensor. Durante la tarde del sábado se llevó a cabo la audiencia inicial, que se prolongó varias horas hasta finalizar por la noche. Tras la revisión de las pruebas presentadas por el abogado defensor, Mario García Aguilar, el juez consideró que no existían elementos suficientes para mantener el proceso en su contra y determinó la liberación inmediata de ambos jóvenes.

La resolución judicial establece que, aunque los adolescentes recuperaron su libertad, la Fiscalía General de Justicia continuará con las diligencias correspondientes. Se prevé que la amiga de Yulisa, relacionada con un delito distinto, sea presentada próximamente ante el juez penal, según los mandamientos judiciales existentes.

El caso ha generado atención en la comunidad educativa y en la ciudadanía local, debido a la gravedad de las acusaciones y a que involucra a estudiantes menores de edad. Las autoridades señalaron que la investigación permanece abierta y que se realizarán todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar que se siga el debido proceso.

Aunque los jóvenes quedaron libres, la Fiscalía manifestó su intención de apelar la decisión de no vinculación a proceso, buscando que se revisen nuevamente los cargos presentados en contra de los adolescentes.

(Con información de medios locales)