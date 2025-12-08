Mañanas heladas y cielo nublado dominarán el clima en Coahuila esta semana

Coahuila
/ 8 diciembre 2025
    Mañanas heladas y cielo nublado dominarán el clima en Coahuila esta semana
    Habrá cielos nublados durante las mañanas en Saltillo ante el ingreso de aire frío. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

Mínimas de hasta 6 °C y máximas cercanas a 29 °C marcarán la semana en el estado, con bajas probabilidades de lluvia y viento ligero en distintas regiones

La semana inicia con variaciones marcadas en las temperaturas y con la posibilidad de lluvias aisladas en distintas zonas de Coahuila, principalmente durante la noche y primeras horas de la mañana. De acuerdo con los reportes climatológicos regionales, las condiciones frías se mantendrán al menos hasta el jueves, con diferencias notables entre las Regiones Norte, Centro y Sureste.

En los municipios fronterizos se anticipan amaneceres fríos, mientras que en la Carbonífera y la Laguna las temperaturas tenderán a elevarse a partir del miércoles. En tanto, en la región Sureste —donde se ubican Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe— el ambiente frío prevalecerá durante las mañanas con posibles cielos nublados y viento ligero.

Las corporaciones de protección civil recomendaron a la población tomar precauciones debido a los cambios térmicos, en especial en hogares donde habitan niñas, niños y personas adultas mayores. También pidieron revisar que los calentadores funcionen adecuadamente y evitar el uso de anafres dentro de las viviendas para prevenir intoxicaciones por monóxido.

Los especialistas señalaron que, aunque las probabilidades de lluvia son bajas, podrían registrarse lloviznas dispersas que ocasionen pavimento resbaladizo en carreteras y zonas urbanas. Ante ello, se exhortó a los automovilistas a manejar con precaución y considerar tiempos extra de traslado en caso de presentarse estas condiciones.

Para el resto de la entidad se prevé un ascenso gradual de temperatura a partir del miércoles, aunque las noches continuarán siendo frías. Corporaciones municipales se mantendrán alerta para atender cualquier afectación relacionada con humedad en vialidades o cambios súbitos de temperatura.

PRONÓSTICO POR REGIÓN

Región Norte
• Lunes: 20 °C / 6 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Martes: 21 °C / 8 °C – 0% de probabilidad de lluvia
• Miércoles: 25 °C / 8 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Jueves: 25 °C / 11 °C – 5% de probabilidad de lluvia

Región Carbonífera
• Lunes: 21 °C / 6 °C – 0% de probabilidad de lluvia
• Martes: 22 °C / 8 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Miércoles: 29 °C / 10 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Jueves: 28 °C / 12 °C – 5% de probabilidad de lluvia

Región Centro
• Lunes: 20 °C / 8 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Martes: 23 °C / 11 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Miércoles: 29 °C / 12 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Jueves: 27 °C / 13 °C – 0% de probabilidad de lluvia

Región Laguna
• Lunes: 22 °C / 8 °C – 0% de probabilidad de lluvia
• Martes: 23 °C / 9 °C – 0% de probabilidad de lluvia
• Miércoles: 26 °C / 8 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Jueves: 26 °C / 9 °C – 0% de probabilidad de lluvia

Región Sureste
• Lunes: 18 °C / 7 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Martes: 21 °C / 9 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Miércoles: 24 °C / 9 °C – 5% de probabilidad de lluvia
• Jueves: 24 °C / 10 °C – 0% de probabilidad de lluvia

A lo largo de la semana se prevé un clima variable en todo el estado, con mañanas frías y ascensos moderados de temperatura hacia mitad de semana. Las autoridades continuarán monitoreando el comportamiento climático y harán ajustes a los reportes en caso de presentarse cambios significativos.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

